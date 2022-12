Gli orticoltori più forti dei rincari 

Stagione favorevole quella appena chiusa dagli orticoltori isilesi. Il sole che ha illuminato gli orti fino a qualche settimana fa ha permesso di lavorare anche per tutto il mese di ottobre e parte di novembre. Un periodo lungo che ha permesso solo in parte di compensare gli aspetti negativi che inevitabilmente ci sono stati. «La stagione è stata lunga», ha detto Alessandra Scioni moglie di un orticoltore isilese, «e proficua ma abbiamo incontrato difficoltà dovute soprattutto al rincaro delle materie prime». In alcuni casi gli aumenti sono stati il doppio in altri casi anche il triplo, hanno interessato le sementi, i concimi e inevitabilmente il gasolio utilizzato per i mezzi agricoli. «Inoltre la grandinata di fine agosto», ha aggiunto Scioni, «ha causato altri danni solo in parte compensati dal perdurare del bel tempo».

I problemi

Il problema dei costi è diventato dunque il denominatore comune per tutte le aziende isilesi, dalle più longeve alle più recenti come quella di Luca Meloni. «Quest’anno è andata bene», ha detto il giovane imprenditore, «soprattutto grazie al tempo favorevole; l’aumento dei costi di produzione ci impensierisce: quest’anno sono quasi raddoppiati, concimi, fitosanitari, gasolio, i costi stanno diventando veramente insostenibile». Stagione positiva anche per l’azienda di Francesco Steri che rimarca comunque le difficoltà che questo periodo ha posto al lavoro nei campi. «Oltre ai costi delle materie prime abbiamo il problema legato alla manodopera», ha detto, «il personale è sempre meno e resterà così anche nei prossimi anni, il mercato ha visto un aumento dei prezzi, nella vendita siamo stati aiutati tanto dal turismo mentre gli ambulanti hanno avuto più problemi soprattutto a settembre». Una stagione che è stata dunque un gioco di equilibrio tra spese e ricavi che gli orticoltori isilesi sono stati capaci di gestire. «Siamo partiti senza entusiasmo», ha aggiunto Steri, «e invece siamo riusciti a trovare tutti quanti soluzioni. Il mercato ha risposto bene e ha sopperito a ciò che rischiavamo di perdere».

Il bilancio

Il settore isilese è riuscito dunque a dominare con i suoi prodotti fino a novembre quando al mercato i prezzi sono calati e gli orticoltori hanno potuto rispondere con le proprie produzioni quelle comunque più ricercate in tutta l’Isola. I campi sono ormai quasi vuoti, i braccianti hanno fatto ritorno a casa, qualcuno resta per le colture invernali e per la prossima stagione c’è ancora tempo e soprattutto la speranza che i costi possano scendere un po’ e dare nuovo entusiasmo a chi spende la sua vita curvo sui campi.