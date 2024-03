Gli orti delle meraviglie destinati ai bimbi del nido 

L’Orto delle meraviglie, un angolo in cui i piccoli dell’asilo nido potranno prendere confidenza con la terra, i semi e gli ortaggi, con la supervisione indispensabile dei nonni, delle educatrici e delle aziende agricole.

È il progetto di cui Carloforte è Comune capofila, con Gonnesa, Nuxis e Perdaxius. Approvato dal Consiglio comunale, parteciperà al bando del Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra, Campidano di Cagliari per lo sviluppo di progetti di agricoltura sociale. «Il bando fa riferimento alla diversificazione delle attività agricole, ci siamo ispirati all’ambiente e ai prodotti identitari - dice Betty Di Bernardo, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali e alla Pubblica Istruzione - abbiamo pensato ad estendere questi principi ai più piccoli, ai bambini del nido, quindi dai 12 ai 24 mesi, con un orto didattico, uno spazio in cui i bambini entreranno in contatto con la terra, attraverso i saperi preziosi dei nonni, con il coordinamento delle educatrici delle cooperative sociali e l’intervento delle aziende agricole. Un progetto educativo di valore per dare l’opportunità ai piccoli di confrontarsi con la terra e la stagionalità, sperimentando il valore dell’attesa«. Approvato dal Consiglio, il progetto ora concorrerà al bando del Gal che dovrà decidere se finanziarlo. Un progetto molto simile vede anche Villamassargia capofila, con altri centri del territorio.

