Gli orrori della guerra in scena all’aeroporto nella mostra fotografica di Giammarco Sicuro 

L’aeroporto da martedì all’11 gennaio ospiterà la mostra fotografica “Can You Smile for Me?”, un progetto dell’Unicef che racconta, attraverso l’obiettivo del fotoreporter e inviato di guerra della Rai Giammarco Sicuro, la forza, la fragilità e la speranza dei bambini nelle aree colpite dai conflitti.

Attraverso i ritratti e le storie di bambine e bambini provenienti da Ucraina, Siria, Cisgiordania paesi segnati da guerre e crisi umanitarie, la mostra invita i passeggeri a riflettere sul potere del sorriso – che sembra ormai assente da quei volti - come simbolo di rinascita e speranza.L’esposizione è realizzata grazie alla preziosa collaborazione di Sogaer.

RIPRODUZIONE RISERVATA