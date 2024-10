Gli orrori del canile-lager 

L’inferno si intravede dietro le sgangherate finestrelle rosse, che sbattono in continuazione sotto la furia del vento. Nelle campagne di Santu Lianu, a pochi giorni dallo sgombero forzato del canile lager, dove due donne, madre e figlia (80 e 53 anni), tenevano in condizioni critiche 222 cani, c’è un silenzio quasi irreale.

Non si sente più l’abbaiare incessante degli animali, tutti trasferiti nella struttura Cave Canem del canile Shardana convenzionato con il Comune, ma restano la devastazione, il degrado, il tanfo insopportabile: un lascito delle due donne che erano già state denunciate per maltrattamento degli animali e gestione illecita di rifiuti e sulle quali cui da tempo pendeva uno sfratto esecutivo.

Tutta l’area adesso è sotto sequestro penale, il Comune è stato nominato custode giudiziario, come è scritto in un cartello poggiato su un trasportino malfermo, circondato dai nastri bianchi e rossi.

Degrado totale

Ma basta farsi un giro tra gli uliveti davanti alla casa per vedere cosa c’è lì dentro e si può ben capire cosa abbiano potuto passare tutti quei cani, che per la fame si sbranavano tra di loro.

L’inferno comincia già dagli spazi esterni: al di là di nastri e recinzione si vedono montagne di escrementi secchi e stratificati che hanno formato dei blocchi quasi come fossero balle di fieno. In mezzo rifiuti di ogni genere e ovunque trasportini arrugginiti, materassi, cucce, vaschette di plastica. Sulla rete sono ancora appoggiate coperte lerce e luride messe forse ad asciugare e lasciate poi lì, prima dello sgombero. Ai lati, da una parte e dall’altra, ci sono montagne di bustoni neri pieni di rifiuti, da dove ancora si sprigiona un odore insopportabile. Lo stesso disastro è anche in una struttura che si trova a pochi passi dalla casa principale, dove veniva tenuto, in condizioni altrettanto critiche, parte dell’esercito dei cani.

E sembra ancora di sentirli, guaire e abbaiare disperati. Ce n’è ancora uno, forse fuggito nella concitazione del giorno dello sgombero martedì scorso, che continua a bazzicare qui spaesato, alla ricerca di cibo, improvvisamente solo.

Sporcizia e abbandono

Le scene peggiori sono all’interno. I sigilli impediscono di inoltrarsi tra le stanze ma qualcosa da fuori si vede. E sono le montagne di feci che arrivano fino all’altezza dei tavoli, miste a centinaia di barattoli di cibo aperti. Ci sono resti inceneriti vicino a un piccolo camino e materassi bruciati. È distrutto tutto, dai mobili alle finestre, che non hanno più nemmeno i vetri.

Il resto lo ha raccontato il personale del canile Shardana che lì è entrato per portare via i cani e che si è trovato davanti, come ha detto nei giorni scorsi Mirko Magliani, «quello che non avevamo mai visto. Una situazione di degrado assoluta. Non c’era un metro calpestabile, era tutto ricoperto dagli escrementi». In ogni angolo, in ogni stanza. Il bagno ridotto in condizioni che non si possono descrivere.

Ora l’area dovrà essere bonificata prima di essere restituita, dopo anni di lotte, al suo legittimo proprietario. Lo sfratto incombeva dal 2022 ma nonostante questo le due donne non si erano mosse da Santu Lianu continuando invece ad accumulare cani, fino all’ultimo giorno. Sono stati portati via infatti anche cuccioli appena nati, che saranno i primi ad essere dati in adozione.

Intanto è cominciata una gara di solidarietà tra alcune volontarie che stanno raccogliendo coperte, lenzuola, asciugamani per portarli al canile per i cuccioli del canile degli orrori. La speranza più grande è che presto tutti possano trovare una casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA