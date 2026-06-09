Gli oristanesi scelgono l’usato sicuro 

Il day after della tornata elettorale per le amministrative nell’Oristanese ha i volti di tante conferme, diverse novità e alcuni ritorni importanti. Già dopo la proclamazione, la stragrande maggioranza è già al lavoro: per i riconfermati sarà riprendere un filo mai interrotto, per i nuovi avviare la macchina amministrativa. Nei prossimi giorni arriveranno le Giunte alla cui composizione si sta già lavorando dopo aver analizzato voti personali, disponibilità e competenze. La mappa dei 37 sindaci eletti parte dai riconfermati, ben 20.

Le riconferme

La palma del più longevo spetta al sindaco di Paulilatino, Domenico Gallus: quinto mandato consecutivo. Alla domanda su quante volte si ricandiderà, Gallus sorride: «Non mettiamo limiti alla provvidenza. In questi 5 anni completeremo tante cose e ne avvieremo di nuove». In quanto a numero di mandati lo seguono a stretto giro Raimondo Deidda di Siapiccia e Serafino Pischedda (Fordongianus) alla quarta rielezione. Longeve anche le permanenze di Manuela Pintus ad Arborea, Claudio Pinna a Zeddiani e Gianbattista Ledda a Sennariolo, tutti al terzo mandato. Bis per tanti primi cittadini uscenti: Renzo Ponti a Nurachi, Patrizia Carta ad Abbasanta, Matteo Manca a Norbello, Alessia Valente a Pau. Massimo Falchi a Suni batte Pier Tonio Pinna, stesso sfidante del 2020. Bis anche per Ennio Vacca a Masullas, Salvatore Argiolas a Laconi, Raffaele Pilloni a Curcuris, Davide Dessì a Siamaggiore, Giovanni Antonio Zucca a Flussio, Salvatore Salis a Montresta, Davide Fanari a San Nicolò d’Arcidano, Mauro Cau a Baressa, Ignazio Peis a Gonnosnò. Tra i ritorni eccellenti Antonello Figus a Santa Giusta e Antonello Piras a Ula Tirso. «Non mi aspettavo di dover riscendere in campo – afferma Piras – Sono in pensione e pensavo di aver concluso la mia esperienza politica. La richiesta di tante persone e soprattutto giovani mi ha fatto accettare la proposta».

Volti nuovi

Tra i volti nuovi, promossi i vicesindaci uscenti Ivano Piras a Neoneli, Lino Cordella a Busachi e Massimiliano Urru a Samugheo, Eugenia Usai, prima sindaca di Ghilarza, e Luca Orrù a Mogoro. «Sono contento del risultato – afferma Orrù – sapevamo che era una sfida difficile ma l’abbiamo affrontata bene, con umiltà. Siamo un gruppo con tanti giovani e abbiamo pensato alle cose da proporre». Freschi di prima nomina anche Giuseppe Vacca a San Vero, Ignazio Addari a Simaxis e Federica Piras a Gonnostramatza. Ancora, Oreste Venerio Pilade Ricci ad Asuni, Quirino Cuccu a Villa Sant’Antonio, Angelo Pischedda ad Allai, Antonello Cadau a Santu Lussurgiu, Andrea Pinna a Palmas Arborea, Lucio Melis a Usellus. Sfida particolare ad Assolo con tre liste che si contendevano 300 voti: l’ha spuntata Antonietta Sedda, che ha sconfitto il sindaco uscente Giuseppe Minnei e Maria Giovanna Cambuli.

Le curiosità

Tutti i consiglieri provinciali candidati sono stati eletti: Renzo Ponti, Federica Piras, Domenico Gallus e Claudio Pinna. Record di preferenze per il consigliere regionale Emanuele Cera con 415 voti a San Nicolò d’Arcidano e per il consigliere di Ghilarza Alessandro Piras, con 403 preferenze. «Non posso che esprimere profonda soddisfazione e sincera gratitudine nei confronti dei 415 cittadini che mi hanno accordato la loro preferenza», commenta Cera. Nel nuovo mosaico amministrativo la rappresentanza femminile resta ancora limitata: sei le sindache, 31 invece i sindaci.

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