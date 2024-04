Gli ori di Sant’Efisio 

Un rito che si ripete, una tradizione che si perpetua nei secoli e un’attenzione da parte di Videolina che di in anno in anno si rafforza nel dare la giusta luce alla Festa di Sant’Efisio. Così oggi in diretta dalla chiesa di Stampace a lui intitolata, si ripeterà, ancora una volta, il rito dell’ornamento con l’oro dei devoti.

Si inizia con la diretta dalle 10, mentre alle 12 avverrà l’intronizzazione del simulacro seicentesco di Sant’Efisio nel cocchio e la messa solenne celebrata dal parroco di Sant’Anna Franco Matta. Commento in studio di Ambra Pintore con Lucia Siddi, storica dell’arte, i collegamenti saranno curati da Giacomo Serreli. Regia Massimo Piras e Francesco Lattuca.

