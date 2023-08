Gli organizzatori: «Palio di qualità» 

Un testa a testa avvincente che ha entusiasmato il pubblico numeroso accorso nel galoppatoio di San Cristoforo per l’edizione numero 37 del Palio di Fonni. Silvano Mulas in sella a Costerinu, per Esporlatu, ha primeggiato su Orune, rappresentato da Giuseppe Piccinnu in sella a “Il poeta”. «Siamo molto soddisfatti. I cavalli erano pochi ma è stata una gara di grande qualità», commenta Raffaele Maloccu della Società ippica fonnese che cura l’organizzazione. Stavolta i purosangue erano otto in rappresentanza di Esporlatu, Orune, Fonni, Desulo, Oliena, Burgos, Aidomaggiore Sarule. C’è soddisfazione anche per le dirette social, compresa quella della Gazzetta di Siena, condotta dalla giornalista Eleonora Maino, come pure per la presenza ufficiale del comune toscano di Fucecchio.

