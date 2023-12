«Gli organici sono insufficienti» 

Non sono servite le proteste in piazza, e neanche le denunce a giorni alterni di chi si scontra con un sistema sanitario incapace di dare le cure giuste e nei tempi dovuti. In attesa del nuovo sciopero nazionale dei medici, atteso per il 18, i sindacati ancora una volta fanno sentire la loro voce. «Oltre alle liste di attesa, uno dei problemi più impellenti è quello dei medici di base andati in pensione e non sostituiti», osserva Roberta Gessa, segretaria regionale Fp Cgil. «Ci sono situazioni davvero ingestibili, con pazienti cronici che hanno bisogno dell’impegnativa per farmaci salvavita che non sanno più come fare».

E le previsioni future sono anche peggio: «Tra qualche anno ci saranno intere fasce di popolazione che non avranno più accesso alla medicina di base né alle visite specialistiche e alla medicina di urgenza. Il sistema è imploso, o si mette mano seriamente oppure non se ne esce». Cambiando sigla il quadro è identico. «La mancanza di accordi regionali, e di conseguenza aziendali, ha impedito il finanziamento delle prestazioni aggiuntive dei poliambulatori durante tutto l’anno. Le conseguenze non le racconto io, le toccano con mano i cittadini ogni giorno», interviene Luciana Cois, segretaria nazionale Cisl medici. Si parla di dieci ore in più, rispetto alle 38 settimanali, affidate alla buona volontà dello specialista. «Una risposta all’urgenza, non certo la soluzione, che dovrebbe partire questo mese, ma per tutto il 2023 non si è fatto abbattimento liste di attesa nel territorio. E se il territorio non funziona to si va ad ingolfare gli ospedali già in affanno, oppure si mette mano al portafoglio o si rinuncia alle cure. Queste sono le opzioni dei cittadini». Alla fine si torna sempre lì, al numero di medici «assolutamente insufficiente per soddisfare le esigenze della popolazione», dicono le due sindacaliste. La benzina che dovrebbe far correre la macchina della sanità sarda in panne durante la pandemia e che ancora non ha ingranato la marcia giusta. (sa. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA