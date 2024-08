Gli orfani ucraini restano a Bergamo 

BERGAMO. Restano in Italia i 57 orfani ucraini tra i 6 e i 16 anni ospitati in tre centri bergamaschi dall’inizio dell’invasione russa. Il tribunale per i minorenni di Brescia ha confermato, con effetto immediato, l’affido ai servizi sociali italiani «perché li mantengano collocati negli attuali luoghi di accoglienza». In precedenza si era parlato di una proroga di due settimane, ma il decreto del tribunale scavalca questa decisione e la rende al momento senza limiti di tempo. Inizialmente il tribunale aveva dato il via libera al rientro chiesto dalle autorità ucraine. Il decreto rileva però che «come segnalato negli ultimi giorni dai tutori, dal ministero della Giustizia e dall’Unhcr» numerosi ragazzi hanno presentato, e altri hanno intenzione di presentare, domanda di protezione internazionale alla commissione territoriale «temendo per la propria incolumità in relazione al rientro in zone prossime al teatro delle operazioni belliche in fase di recrudescenza». Da martedì 34 tutori di questi ragazzi si erano presentati in questura a Bergamo per presentare le istanze di protezione internazionale. Kiev ne aveva chiesto il rimpatrio immediato, ma contro questa ipotesi si sono schierate fin da subito le agenzie internazionali per la protezione dei minori, da Unhcr a Unicef, e appunto i tutori.

