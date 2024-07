Gli orari e le tappe del Bibliobus nei quartieri 

Da ieri è attivo l’orario estivo del Bibliobus che sarà in vigore fino al 27 settembre. Il servizio sarà operativo tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Questi gli appuntamenti per il mese di luglio: il lunedì farà tappa in piazza Giovanni XXIII, mentre il martedì sarà invece a Mulinu Becciu, in via Giotto. E ancora: il mercoledì il servizio itinerante di biblioteca mobile si ferma a Genneruxi in via Stoccolma mentre il giovedì farà tappa a Is Mirrionis, davanti al mercato di via Quirra (il 4 e il 18 luglio) e a Pirri, nel parco dell’ex Vetreria (l’11 e il 25 luglio). Le fermate di via Quirra e dell’ex Vetreria di Pirri si alterneranno dunque il giovedì, con turnazioni bisettimanali. Infine il venerdì l’appuntamento è nel quartiere di La Palma, esattamente in via Euro, sempre dalle 9 alle 13.

Il servizio itinerante di biblioteca mobile, nato con l'intento di avvicinare la lettura e la cultura ai cittadini, continua dunque a fare tappa nei vari quartieri della città per offrire a tutti la possibilità di accedere a una vasta selezione di libri, riviste e materiali multimediali

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 329 9019746 o inviare una mail all'indirizzo bibliobus@comune.cagliari.it.

