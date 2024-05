«Gli orari devono essere più restrittivi» 

«La Zona a traffico limitato non è un privilegio, ma un sistema per tutelare la fragilità di un'area storico-culturale e non idonea al traffico pesante o ad essere utilizzata come scorciatoia o parcheggio gratuito a chi viene al centro». Sandra Orrù è la battagliera rappresentante del comitato di residenti “Apriamo le finestre alla Marina. Non solo è una convinta sostenitrice della Ztl ma addirittura la vorrebbe con orari e divieti più restrittivi. «Regole, concordate anche dalle attività commerciali e produttive, che vorremmo uniformare in tutti i quartieri del centro storico: chiusura dei varchi dalle 20 alle 9 e dalle 13 alle 17». Non è tutto. «Chiediamo anche che il parcheggio nelle zone Ztl sia riservato solo ed esclusivamente ai residenti. Credo che sia arrivata l'ora di ridare dignità ad un quartiere che è abusato e svilito da tempo, nell'indifferenza generale».

Per Sandra Orrù il controllo elettronico degli ingressi non è sufficiente. «Chi entra prima dell’attivazione è certo di farla franca perché i controlli sono pressoché inesistenti».

Per la rappresentante dei residenti la Ztl non è un favore agli abitanti. «Le limitazioni al traffico sono una necessità. Il centro storico è una zona fragile della città e va tutelato.

