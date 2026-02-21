Gli operatori fanno squadra  

Il grigio delle serrande abbassate domina nel centro storico, ma anche in periferia. Negli ultimi anni tantissime attività commerciali hanno chiuso i battenti e non va meglio nel 2026. E chi resiste ha paura di crollare, soprattutto durante la stagione invernale. Ora il Comune tenta una nuova carta per far decollare il commercio di una volta.

Il Ccn

A Cabras parte ufficialmente il percorso per la rinascita del Centro commerciale naturale. Nei giorni scorsi, il Comune ha convocato gli operatori per iniziare il percorso per la ricostituzione dell’associazione, attiva in passato e oggi pronta a ripartire con rinnovato slancio. «L'obiettivo è rilanciare il tessuto economico e sociale della comunità - spiega il sindaco Andrea Abis - Cabras, per tutto quello che sta esprimendo in termini di sviluppo turistico, investimenti strutturali e culturali, non può non avere un Ccn. Ben venga la presenza della parte pubblica ma i privati devono avere una propria dignità e rappresentanza. Devono collaborare con noi e mettere in piedi iniziative importanti». Abis ricorda che la Regione finanzia importanti risorse per i centri commerciali naturali. «Per i commercianti è un modo per fare rete, ma anche per crescere e non morire. Cabras merita questa associazione» aggiunge. Sul sito è presente da due giorni il modulo per aderire al Ccn: «Entro il 30 marzo presenteremo il progetto alla Regione - spiega Abis -poi scadrà il termine per la richiesta dei finanziamenti. L'obiettivo è ricostituire un consiglio direttivo con un presidente, avviare subito le prime attività operative e lavorare su iniziative concrete di animazione e promozione del territorio».

Gli operatori

All'incontro era presente anche Marco Franceschi, rappresentante provinciale di Confartigianato Imprese, che ha sottolineato come «Cabras sia un territorio ricco e dalle grandi potenzialità, con una spiccata capacità imprenditoriale». Fiduciosi gli operatori. «Mi viene subito in mente una parola: finalmente – osserva Pierluigi Mele, titolare dell'albergo diffuso – Da soli noi operatori non siamo nessuno, ma tutti assieme siamo una forza. Inoltre, abbiamo anche la possibilità di reperire risorse. Cabras non può e non deve vivere solo sei mesi all'anno grazie ai vacanzieri. Il centro commerciale ci darà la possibilità di avere un'identità capace di organizzare eventi durante tutto l'anno». Antonella Ortu, titolare del negozio di artigianato sardo Rositteddas: «Dobbiamo riuscire ad attirare le persone anche in inverno – sostiene - Abbiamo tante idee e siamo pronti a metterle in pratica. Il Comune ha ascoltato il nostro grido d'aiuto».

La Pro Loco

Dopo la ricostituzione del centro commerciale, il Comune penserà a rimettere in piedi la Pro Loco, rimasta in silenzio per anni. «Anche in questo caso ribadisco che Cabras non può non avere un'associazione che si occupi di organizzare eventi per la promozione del territorio – ribadisce il sindaco - Il paese ha bisogno di un gruppo di persone serie e affidabili, l'esperienza precedente è stata disastrosa ma ora si cambia». A breve il Comune convocherà un'assemblea per capire chi è interessato a far parte della Pro Loco.

