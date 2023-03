Gli operai tagliano le piante per fare spazio alle linee elettriche di E-distribuzione 

“Taglio piante per far spazio alle linee elettriche”. È la richiesta arrivata (ma anche pubblicata) al Comune. Il mittente è la European global services (Egs). Nello specifico si tratta di lavori “di taglio e deramificazione piante sottostanti alle linee elettriche”. Le operazioni portate avanti dagli operai della ditta sono iniziate il 9 marzo e continueranno fino al 30 giugno. «Avvisiamo», si legge nel documento pubblicato sull'albo pretorio, «tutti i proprietari dei fondi sottostanti alle linee elettriche nel Comune che saranno effettuati i lavori, necessari per il mantenimento in sicurezza dei conduttori, al fine di evitare danni a persone o cose». E per quanto riguarda il legno eventualmente tagliato o le fronde rimosse? «Il legname residuo», specificano nell'avviso, «rimarrà a disposizione dei singoli proprietari, mentre il frescame sarà accatastato lungo i margini della cessa secondo le prescrizioni tecniche forestali». La Egs, che si occuperà anche di decespugliamento e riapertura dei sentieri in direzione delle cabine elettriche, ha ottenuto l'incarico di taglio grazie all'appalto della E-distribuzione. I tagli avverranno in prossimità delle reti di media e bassa tensione. (m .p.)

