Gli operai ripuliscono la fontana 

Operai al lavoro anche ieri mattina nella fontana del parco Matteotti. Dopo la sistemazione del nuovo impianto idrico e la riattivazione degli zampilli, prosegue infatti la manutenzione per garantire la pulizia dell’acqua e il colore azzurro. A intervalli regolari viene infatti utilizzata una sostanza per garantire la disinfestazione e la pulizia ed evitare il proliferare di alghe.

Il ripristino della grande fontana, rientra in un progetto di restyling generale del parco Matteotti che è cominciato con la potatura degli alberi per poi proseguire con la sostituzione dei giochi per i bambini. Sono state poi dipinte le panchine, è stato rifatto l’impianto di irrigazione mentre adesso si provvederà alla piantumazione del prato.Restano da sistemare ancora alcune parti della pavimentazione dove le mattonelle sono ancora sollevate e da riaprire i servizi igienici chiusi anni fa perché devastati dai vandali e mai più riaperti proprio per evitare nuove incursioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA