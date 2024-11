Gli operai “ripassano” la segnaletica 

Le richieste si susseguivano da tempo. Anche il Comitato di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu aveva più volte sollecitato il rifacimento della segnaletica in via Pitz’e Serra, estremamente trafficata soprattutto il sabato per via della presenza del mercatino di Campagna Amica. E così ieri sono arrivati gli operai per tracciare a nuovo le strisce: linee di mezzeria, stop, spartitraffico e attraversamenti pedonali, soprattutto in prossimità della chiesa.

«Adesso la strada è più sicura», commenta una passante, Sandra Zedda, «da tempo le strisce quasi non si vedevano più e attraversare era molto pericoloso, considerato il gran numero di persone che ogni giorno si reca in chiesa. E poi c’è il parco, molto frequentato. Speriamo che facciano anche altre strade».

Rimessa in ordine anche l’area attorno allo spazio dove si allestiscono gli stand della Coldiretti. Il sabato nella zona si crea il caos per via degli automobilisti che parcheggiano ovunque, intralciando la circolazione.

Per ridurre gli incidenti nella zona, lo stesso Comitato di residenti aveva anche chiesto la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra via Pitz’e Serra, via Portogallo e via Cecoslovacchia. È proprio in quell’incrocio che qualche anno fa era morta un’anziana pensionata mentre attraversava la strada.

