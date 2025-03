Gli operai piantano jacarande e bagolari al posto dei pini  

È iniziata la fase di piantumazione di jacarande e bagolari. Dopo gli abbattimenti dei grandi pini pericolanti, in particolare quelli del tratto di via Nazionale compreso tra il cimitero e il quartiere Sa Serra, gli operai stanno procedendo alla loro sostituzione.

Il rapido accrescimento della parte aerea e il contenimento delle radici sono stati alcuni dei criteri utilizzati per la scelta, ma non gli unici: «Le caratteristiche che ci hanno portato alla decisione finale - commenta il consigliere delegato al Verde pubblico Luca Littera - sono state anche la splendida fioritura delle jacarande e la grande capacità di assorbire monossido di carbonio propria del bagolaro. Quest'ultimo tra l'altro rilascia umidità atmosferica quando le temperature sono alte, è molto resistente ed è anche fruttifero. Con questa scelta non solo aumenteremo la biodiversità del paese ma, fatto altrettanto importante, sono molto facili da gestire perché richiedono pochissima manutenzione».

Nei prossimi giorni in via Nazionale verranno messi a dimora circa 20 bagolari: «Non è stato semplice accettare il fatto che diverse grandi piante di pino andassero abbattute - conclude - ma la sicurezza pubblica viene prima di tutto».



