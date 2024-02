Gli operai in Consiglio comunale 

Una delegazione di operai della Villaservice, la partecipata del Comune in fase di liquidazione, ieri pomeriggio ha partecipato alla seduta del Consiglio comunale di Villacidro. I lavoratori, per i quali si è concluso l’iter di licenziamento collettivo, da una settimana presidiano l’ingresso del Consorzio industriale, l’ente che dal primo gennaio ha assunto la gestione della discarica nella quale loro hanno lavorato fino al 31 dicembre. I lavoratori hanno assistito in silenzio al dibattito tra maggioranza e opposizione sulla loro vicenda. ( s. r. )

