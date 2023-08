Gli operai hanno portato via le bottiglie piene d’urina 

Sono state ripulite le vie Mannu e Vittorino da Feltre, dopo l’ennesimo abbandono di bottiglie contenenti urina. Il Comune è intervenuto nella stessa serata di martedì, incaricando una ditta specializzata per la rimozione di un centinaio di bottiglie sparse per la strada. Subito dopo la scoperta del grave gesto, i carabinieri avevano arrestato, per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, Angelico Melis, 48 anni, sospettato di essere l’autore del gesto. L’uomo è comparso davanti al giudice ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto è stato rimesso in libertà senza nessuna misura cautelare.

Sulla vicenda interviene la sindaca Francesca Atzori risponde: «Ci troviamo di fronte ad una situazione molto delicata. Dopo diverse azioni e iniziative, proprio in questi giorni si è arrivati a una soluzione definitiva. Ci dispiace se, nonostante tutti i nostri sforzi e il nostro lavoro, ancora una volta la popolazione debba subire questi atti che non sono comunque rimasti impuniti».

Sulla vicenda interviene anche il gruppo di minoranza Siamo Siliqua: «Siamo intervenuti più volte in Consiglio comunale per chiedere una soluzione definitiva di questo enorme problema di carattere socio sanitario, che da circa un anno si è aggravato in maniera ormai insostenibile». Anche il consigliere di minoranza Mario Agostini condanna il gesto gravissimo e ribadisce la posizione che ha portato all’interrogazione urgente su questi episodi nel Consiglio del 31 luglio.

