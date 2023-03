Gli operai entrano nell’asilo nido  

Isolamento di pareti e solaio, nuovi infissi e impianti di riscaldamento e rinfrescamento, illuminazione a impatto zero e caldaia per la produzione di acqua calda, fotovoltaico e infine adeguamento dello stabile alle norme anticendio.

Questi sono i punti essenziali del progetto di “riquailificazione architettonica, funzionale, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico e tecnologico dell’asilo nido di via Satta”, stilato e presentato nei giorni scorsi dall’ingegner Mario Loche e approvato dalla Giunta Sanna. Il professionista prevede poco più di un anno per la conclusione di tutti gli interventi e «un importo complessivo di appalto di 734.699,51 euro» ai quali aggiungere però altri costi, come appunto la progettazione.

Un importo totale che rientra nella soglia del finanziamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che dà all’amministrazione comunale, se riesce a rispettare tutti i tempi previsti dalle norme, un milione e 80mila euro.

La Giunta Sanna ha compiuto comunque il primo passo, approvando il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all’intervento che si dovrà fare nell’asilo nido di via Satta. ( )

