Gli operai entrano nell’asilo nido, al via gli interventi 

L’impresa Edilnova di Gergei si è aggiudicata i lavori per la riqualificazione architettonica e funzionale, la messa in sicurezza e l’adeguamento impiantistico e tecnologico dell'asilo nido di via Satta dopo aver presentato un’offerta di 752mila euro e un ribasso del 7,21%.

«L’intervento, finanziato con fondi del Pnrr, porterà anche a raddoppiare la capacità di accoglienza riservati agli alunni che passerà dagli attuali trenta a sessanta posti», spiega il sindaco Massimiliano Sanna.

«Il progetto si concentra principalmente sul risanamento strutturale, l’efficientamento energetico e la realizzazione di un impianto fotovoltaico, l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete - Per la realizzazione dell’intervento l’impresa ha 300 giorni di tempo».

Il progetto prevede, tra gli altri, anche interventi di risanamento e consolidamento dei solai, l’isolamento termico, la sostituzione degli infissi, la sostituzione del generatore dell’impianto di riscaldamento e la produzione di acqua calda con integrazione solare. ( m. g. )

