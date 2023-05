Gli operai entrano al “Garau” 

Finalmente si alza il sipario sul cantiere del teatro “Garau”, stavolta per l’atto finale.

In via Parpaglia sono iniziati i lavori che entro il primo ottobre dovrebbero riconsegnare alla città la struttura, finalmente fruibile al cento per cento. Gli operai della ditta cagliaritana Ice di Simone Mila, che si era aggiudicata l’appalto di poco inferiore ai 450mila euro con un ribasso del 19,791 per cento, sono già all’opera.

«I lavori riguarderanno l’atrio-foyer e consentiranno l’accesso in galleria, portando la capienza della sala dagli attuali 278 posti ai 398 totali», fa sapere l’assessore alla Cultura Luca Faedda, che precisa: «L’intervento, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato studiato in modo tale da non interferire con l’attività teatrale».

Il teatro “Garau”, dopo una chiusura di sei anni, era stato riaperto parzialmente nell’ottobre del 2021. In attesa della fine di questi lavori di ripristino dell’atrio in vico Iosto, erano stati spostati l’accesso alla sala e la biglietteria per gli spettacoli. Dallo scorso ottobre, e per due anni, la gestione del teatro civico è affidata gratuitamente all’associazione turistica Pro Loco. ( m. g. )

