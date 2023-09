Gli operai entrano a scuola 

È stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo per la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia. Gli interventi interesseranno anche una parte interna della struttura ma non ci saranno problemi per lo svolgimento delle lezioni. La somma a disposizione è di 50mila euro, fondi del Pnrr destinati alle opere pubbliche in materia di efficientamento e risparmio energetico, edilizia residenziale, installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e, appunto, adeguamento e messa in sicurezza di scuole.

I lavori dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. «Oltre a questo intervento – commenta il sindaco, Raffaele Pilloni – abbiamo iniziato anche la progettazione per la riqualificazione energetica. Un altro intervento che rientra nell’ottica di una riqualificazione generale della struttura».

