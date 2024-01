Gli operai della Maffei «Basta atti criminali» 

Rapina e danneggiamento. È questa l’ipotesi di reato nel fascicolo aperto contro ignoti dalla pm di Nuoro, Selene Desole, sul gravissimo atto intimidatorio subito domenica sera dalla Maffei Sarda Silicati. Nella cava di Cuccurumannu, tra Orani e Sarule, tre banditi mascherati e armati di fucile hanno legato il vigilante e vandalizzato due escavatori e una trivella. Da ieri gli stabilimenti sono chiusi, tutti i mezzi fuori uso e la società ha messo in cassa integrazione i dipendenti. Confindustria chiede al prefetto di Nuoro un vertice sulla situazione nel Comitato per l’ordine e la sicurezza. Il direttore Federico Fiorelli è chiaro: «Abbiamo bisogno del dritto di lavorare e di riavere la fiducia nelle istituzioni a cui chiediamo una risposta significativa». La società ha ricevuto solidarietà da sindacati e associazioni. Silvia Poddie della Filctem Cgil, parla di «dipendenti esasperarti».

I dipendenti, dopo un’assemblea, in un comunicato sottolineano: «L’ennesimo atto vandalico ci colpisce direttamente, non ci sentiamo più sicuri e non siamo più disposti a subire questi fatti che hanno e stanno determinando le sorti del nostro lavoro. La sospensione dell’attività pesa economicamente su di noi e sulle nostre famiglie, ci rendiamo conto sia un atto dovuto perché i mezzi sono danneggiati. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà al lavoratore che era in servizio la notte dell’attentato. Profondamente amareggiati vogliamo manifestare il nostro supporto all’azienda e ci appelliamo alle forze dell’ordine perché mettano tutto l’impegno possibile per porre fine a questa catena di eventi».

