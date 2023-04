Gli operai della fonderia non smettono di sperare 

Ore di tensione e speranza per i lavoratori della fonderia di San Gavino che dal 24 marzo presidiano lo stabilimento giorno e notte in assemblea permanente. La stanchezza inizia a farsi sentire ma, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro iniziato ieri al Ministero e aggiornato a oggi, la mobilitazione resta alta e neppure il freddo, la pioggia e il vento spaventano i lavoratori accampati all’aperto a poche decine di metri dalla grande ciminiera. I lavoratori e i tre componenti della rsu – Enrico Porceddu (Cisl), Carlo Ambus (Uil) e Cristiano Lixi (Cgil) – aspettano con ansia: «Siamo qui in fonderia perché vogliamo continuare a lavorare nel nostro territorio. La nostra protesta proseguirà fino a quando non sarà trovata una soluzione e resteremo ancora in assemblea permanente finché la Portovesme srl non procederà al riavvio degli impianti: non vogliamo sia cancellata una storia iniziata quasi 91 anni fa». Il presidio va avanti ormai da più di dieci giorni ed è iniziato perché all’orizzonte non si intravedono al momento soluzioni che permettano di salvaguardare tutti i posti di lavoro diretti e indiretti. «Abbiamo deciso di intraprendere quest’azione di protesta – rimarca Cristiano Lixi – perché stiamo stufi di chi non ha scrupoli per il futuro del nostro stabilimento e di quello di Portovesme. Non so che cosa otterremo, ma ora non dobbiamo mollare, dobbiamo dosare le forze e continuare a lottare. Utilizzeremo tutte le armi a nostra disposizione, anche se le nostre armi sono avvelenate da disperazione, rabbia e incertezza accumulate in quasi due anni di richieste di aiuto».

Ai lavoratori è arrivata la solidarietà del territorio e dell’intera Sardegna perché la fonderia rimane il simbolo delle tante lotte del Medio Campidano, diventato un cimitero di fabbriche e miniere chiuse. Nessuno vuole permettere quest’ennesima chiusura e fuga di posti di lavoro che avrebbe conseguenze drammatiche per circa 200 famiglie tra dipendenti diretti e quelli delle ditte d’appalto, il cui contratto in molti casi è già scaduto da qualche giorno.

