Gli operai bloccano la fabbrica 

La tensione alla Portovesme srl, dopo la fumata nera del vertice ministeriale di venerdì, aveva fatto temere azioni eclatanti e ieri si è capito che i timori erano fondati: i lavoratori hanno bloccato il cosiddetto bilico sud (che serve per caricare i camion) impedendo l’uscita e l’entrata dei mezzi. Nel pomeriggio l’azienda, in riunione con la rsu, ha lanciato l’allarme: se il blocco resta si rischia la fermata degli impianti ancora in marcia.

Il corteo

La giornata è iniziata con un coordinamento sindacale e l’assemblea ai cancelli alle 8: da lì la decisione di andare in corteo fino al bilico sud per bloccare l’uscita dei camion con a bordo le materie prime. «Questi camion - ha detto Fabrizio Floris, delegato della Filctem Cgil nella rsu - trasportano verso altre destinazioni le galene che erano destinate all reparto Kss ora fermo. Servivano per produrre il piombo, ora la Glencore ha deciso di portarle via da qui: non è un segnale di chi vuole riavviare gli impianti». Il corteo con bandiere e striscioni parte dal piazzale della Portovesme srl, sotto gli occhi delle forze dell’ordine che seguono da vicino la manifestazione. I lavoratori attraversano una parte della provinciale e si dirigono verso il bilico: bloccano i mezzi in uscita, quelli carichi di galene diretti al porto, e i mezzi in entrata, quindi niente approvvigionamento di fumi di acciaieria diretti all’impianto Waelz. I container sigillati restano parcheggiati nel piazzale esterno.

La tensione

Davanti al bilico (nel frattempo viene bloccato anche l’ingresso principale della Portovesme srl) c’è un’assemblea alla quale partecipa anche don Antonio Mura, parroco di Portoscuso, protagonista di un intervento accorato. Tensione e preoccupazione tra gli operai: «Lo stabilimento deve rimanere in marcia e i forni devono ripartire - ha detto Enzo Lai, segretario della Femca Cisl - e se ci dev’essere una transizione industriale dev’essere con tutti la gente a lavoro perché non si può pensare che una multinazionale che fa utili in tutto il mondo al primo starnuto mandi la gente a casa». Le azioni di protesta continueranno nei prossimi giorni. «Quando il Governo chiede ad una società di riavviare gli impianti e la società dice no, c’è un disegno chiaro che noi dobbiamo impedire», ha detto Renato Tocco, segretario Uilm. «Questa mattina sono uscito di casa dicendo a mia figlia che probabilmente sarei rimasto fuori per qualche giorno», ha detto Fabrizio Pusceddu, operaio. Sul caso Portovesme interviene il segretario regionale della Cgil Fausto Durante. «La Glencore dimostri senso di responsabilità e riavvii gli impianti - si legge in una nota - dando corso al graduale rientro dei lavoratori dalla cassa integrazione».

L’azienda