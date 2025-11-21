Gli operai azzerano la Rsu 

La Rsu Intermare si è sciolta come neve al sole. La scelta democratica dei lavoratori ha azzerato l’organismo, finito nell’occhio del ciclone per non aver accettato il passaggio al contratto nazionale di Energia e petrolio, proposto nei mesi scorsi da Saipem, invece di quello storico dei metalmeccanici. In due giorni sono state raccolte 109 firme certificate (su 185 dipendenti aventi diritto al voto) sul documento, sostenuto da Cgil e Cisl, con cui veniva richiesta la revoca dei cinque componenti: tre della Uil, uno della Cgil (dimessosi nei giorni scorsi) e uno della Cisl (dimissionario). Entro metà della prossima settimana verrà inviata una nota per l’avvio della procedura di decadenza.

Nessun precedente

Dall’apertura (1972) dello stabilimento di via Lungomare a oggi non era mai accaduto che la Rsu venisse sfiduciata e risultano pochissimi precedenti di questo tipo anche a livello nazionale. Il numero fatidico di 94 firme, ossia il 50 per cento più uno degli aventi diritto, è stato raggiunto ieri mattina. La raccolta firme proseguirà anche lunedì e martedì per dar modo ad altri di esprimere la propria volontà.

Non si sono fatte attendere le reazioni dei sindacati. «Prendiamo atto con grande senso di responsabilità che la maggioranza assoluta delle lavoratrici e dei lavoratori - ha detto Michele Muggianu, segretario territoriale della Cisl - ha sottoscritto la richiesta di decadenza dell’attuale Rsu. Esprime chiaramente la volontà del personale e che, come Cisl, rispettiamo pienamente. Adesso occorre ridare subito la parola a tutti nuove elezioni. La Cisl continuerà a essere un punto di riferimento concreto e responsabile all’interno della più importante realtà industriale del territorio».

La Fiom

Sulla questione è intervenuta anche Margherita Tola, segretaria di Fiom Cgil Nuoro-Ogliastra: «I lavoratori, non sentendosi più rappresentati dalla Rsu, hanno condotto le azioni previste dai regolamenti che ha portato alla loro decadenza. La Rsu è l’espressione di democrazia e rappresentanza più alta nei luoghi di lavoro essendo lavoratori eletti direttamente. Hanno il compito di stare in prima linea portando le istanze e seguendo le trattative con le aziende. Il ruolo di Rsu è cosa seria. Per il futuro auspichiamo che si possano portare ai tavoli le rivendicazioni espresse dai lavoratori».

RIPRODUZIONE RISERVATA