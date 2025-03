Gli operai asfaltano la strada Bruncu is Tanas 

L’asfalto è stato posato, così come la cartellonistica che indica il nome della strada: la strada comunale Bruncu is Tanas è stata completata e ora gli automobilisti potranno percorrerla in sicurezza. Le operazioni, di cui si è discusso anche in Consiglio comunale, erano da tempo attese e hanno visto l’amministrazione definire i lavori come «necessari e urgenti» a più riprese.

«Abbiamo asfaltato quella che è un’importante strada rurale», ha spiegato il sindaco di Villasor, Massimo Pinna. «Una strada che dalla Statale 196 collega Villasor e Decimoputzu denominata Bruncu Is Tanas (anche se per molti è nota come la “strada per la spiga bionda”. Questa via di passaggio da anni era quasi impraticabile. Nei prossimi giorni verrà eseguita la segnaletica orizzontale e verticale».

L’amministrazione per le operazioni aveva dato via libera ad un progetto da circa 80mila euro. Pinna, nel descrivere l’opera parla di «un altro obiettivo raggiunto» e ricorda anche gli altri lavori che vedono impegnati gli operai in paese, anche se in questo caso sulle strade del centro abitato. «La settimana scorsa abbiamo asfaltato sei strade nel centro urbano, ma non abbiamo ancora finito».

