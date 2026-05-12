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Macomer.
13 maggio 2026 alle 00:28

Gli open shop dello spaccio 

Un diciannovenne in manette, denunciati altri quattro giovani 

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Vendevano la droga anche vicino ai distributori automatici di bevande, dislocati in alcuni punti di Macomer. I presunti pusher sono stati smascherati dai carabinieri che ne hanno arrestato uno, denunciandone altri quattro. In manette è finito Dario Carlo Urtis, 19 anni, incensurato. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia, deteneva 180 grammi di hashish e 7 di cocaina.

L’operazione

L'indagine è partita da alcuni servizi di controllo del territorio, che hanno riguardato particolarmente Macomer. Durante le perlustrazioni, i militari avevano notato un anomalo movimento di persone nei pressi di alcuni distributori automatici di bevande in città. I successivi accertamenti hanno permesso di scoprire come gli spacciatori lasciassero le dosi di droga sopra i distributori, dove gli acquirenti potevano ritirarle senza contatto diretto.

Incastrati dai video

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel locale hanno consentito di ricostruire le modalità di cessione, rivolta soprattutto ai giovani, e di identificare i responsabili, verso i quali sono stati emessi decreti di perquisizione personale e domiciliare.

Da qui l'arresto in flagranza del dicianovenne, trovato in possesso di 80 grammi di hashish, 7 grammi di cocaina e 560 euro in contanti, ritenuti frutto dell’attività di spaccio. Altri quattro giovani, le cui responsabilità sono state documentate attraverso le registrazioni video, sono stati indagati in stato di libertà.

L’udienza

L’arresto del diciannovenne è stato convalidato dal gip del Tribunale di Oristano e ieri avrebbero dovuto processarlo per direttissima: l’indagato ha chiesto termini a difesa e ha potuto lasciare subito il carcere. Unica misura cautelare a suo carico l’obbligo di firma.

Non finisce qui

Il blitz dei militari dell’Arma non si è esaurito a Macomer. I carabinieri hanno effettuato perquisizioni non solo nella cittadina, ma anche in altri centri del territorio della provincia, con l’obiettivo di prevenire, contrastare e reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, fiorente nel Marghine.

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