Gli omicidi che sconvolsero l’Europa 

«Solitamente i delitti vengono compiuti da un singolo o da un gruppo ristretto di individui, in questo caso invece una sola donna istigò quella che si potrebbe definire come una vera e propria epidemia di omicidi. Nel romanzo ho approfondito le dinamiche di potere e di persuasione in un gruppo inizialmente ristretto di persone, in questo caso una sorta di setta tutta al femminile con a capo la levatrice del villaggio, che si ribellò ad un destino prefissato, e reagì uccidendo.»

Sembra un thriller, ma la storia che la giornalista e scrittrice Sabrina Zuccato racconta in questo avvincente romanzo, “La levatrice di Nagyrév” (Marsilio, 448 pp.,19 euro) è vera e terrificante. Nel 1929, in Ungheria, nello sperduto villaggio di Nagyrév, si scoprì che in poco più di un decennio, a partire dagli anni della prima guerra mondiale, erano stati commessi decine e decine di omicidi per avvelenamento (60 accertati, 165 ipotizzati). L’abbiamo intervistata.

Che tipo di società era quella in cui avvenivano i delitti?

«Diversi testi da me consultati prima della stesura raccontano di una società, quella magiara di inizio ‘900, fortemente scissa in classi sociali ben distinte: una divisione che si è accentuata dopo la Prima Guerra Mondiale e con l'emergere della gentrificazione. Le piccole comunità rurali si basavano principalmente su forme di sussistenza rigidamente patriarcali. Vessazioni e soprusi da parte dei padri prima e dei mariti dopo rappresentavano una triste quotidianità. Si suppone, seguendo le documentazioni, che le prime avvelenatrici abbiano agito perché spinte dalla disperazione, cercando una via di fuga definitiva da situazioni degradanti. La maggior parte delle protagoniste del mio racconto si ispirano a queste prime donne, persone disperate, che non vedevano altra soluzione ai loro problemi se non quella proposta dalla levatrice».

Come si arrivò alla scoperta degli omicidi?

«I casi di morte crebbero a dismisura e solo l’acume di un capitano di polizia intuì quello che stava avvenendo nel villaggio. Dopo aver riesumato le salme, smascherò la levatrice e le avvelenatrici che avevano ucciso non solo suoceri e mariti violenti, ma anche persone per l’eredità, figli e fratelli devoti. Perfino bambini. Con lo scoppio della prima guerra mondiale e gli uomini al fronte, tutta la conduzione famigliare pesò sulle spalle delle donne che alla fine del conflitto dovevano anche provvedere a mariti e figli resi invalidi dalla guerra, spesso mutilati o compromessi a livello psicologico. In una condizione di povertà, umiliazione e degrado, l’arsenico veniva reperito con facilità».

Gli “uominicidi” per i motivi più disparati sono una sorta di rivolta tutta al femminile contro lo strapotere maschile?

«Credo che definire i crimini commessi a Nagyrév come “uominicidi” potrebbe essere fuorviante, poiché rischia di indirizzare l’interpretazione dei fatti in un’ottica semplificativa e verso una narrazione polarizzante che pone i maschi contro le femmine. Probabilmente le cause sono molto più complesse e articolate di una semplice matrice misandrica».

A cosa è attribuibile una così crudele e prolungata storia di misfatti?

«Tuttora i delitti di Nagyrév sono oggetto di studio, ma una interpretazione dei fatti univoca non esiste. Gli omicidi rimasero silenti e impuniti per più di un decennio, nonostante numerose denunce anonime giunte alle autorità. In molti attribuirono la responsabilità di quei crimini alla miseria e alla superstizione che imperavano nelle piccole comunità, fattori che portarono a un clima di omertà, almeno nei primi anni. Altri incolparono la negligenza dei gendarmi, che non presero sul serio le denunce provenienti dalle periferie, considerate di poco interesse anche per le istituzioni dell’epoca».

