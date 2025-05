Gli ogliastrini studiavano: prima della rapina sopralluoghi in Toscana  

Al rientro da Porto Torres, Franco Piras, 45 anni, di Bari Sardo, e il suo servo pastore Francesco Palmas (45), di Jerzu, si sono fermati a Villanova Striatili, all’altezza dell’abitazione in cui risiede Marco Sulis (36), operaio originario della frazione. Erano le 18.56 del 30 marzo, 48 ore dopo l’assalto sull’Aurelia. Una tappa intermedia nel viaggio di rientro verso Bari Sardo. Percorso inverso, da Bari Sardo a Villanova Strisaili, è avvenuto il giorno successivo. Stessa destinazione, diverso orario (10.30). «Gli incontri sono evidentemente connessi alla comunicazione a Sulis da parte di Palmas e Piras dei controlli e delle perquisizionea cui questi ultimi erano stati sottoposti». Lo scrive sull’ordinanza di custodia cautelare di cui sono destinatari insieme ad altre otto persone il gip del Tribunale di Livorno, Antonio Del Forno.

Nel mirino

Fondamentale l’individuazione degli stessi Piras e Palmas nel casolare dell’amico Antonio Moni (46, originario di Orune) a Castelnuovo Val di Cecina, zona in cui nelle prime ore del mattino del giorno successivo all'assalto i carabinieri hanno effettuato un controllo in località Paganina. Lasciata la Toscana, i due uomini di Bari Sardo e Jerzu si sono imbarcati da Genova il 29 marzo. Hanno raggiunto l’Isola a bordo del traghetto Moby Aki ma ad attenderli c’erano squadre di militari che li hanno sottoposti alla prova dello stub. Non solo. Con il nulla osta del magistrato inquirente, durante la perquisizione hanno applicato una cimice ambientale sul Fiat Ducato. Questo conferma che gli inquirenti si erano convinti sin da subito che quella poteva essere una pista molto privilegiata nelle indagini sull’assalto. Gli accertamenti effettuati dal Ris di Cagliari hanno consentito di rilevare sul reperto stub effettuato su Palmas la presenza di due particelle peculiari, ovvero derivanti dall'esplosione di colpi d'arma da sparo costituita da "tri-componente (piombo, bario, antimonio)" e di tre particelle indicative costituite due da "piombo e antimonio" e una da "bario e antimonio" rinvenute tra la mano, l’avambraccio e la parte sinistra del viso. «Zone assolutamente compatibili con l'imbracciatura di un'arma da fuoco».

Le coppie

I quattro ogliastrini, secondo la ricostruzione del pm di Livorno, si muovevano separatamente, in coppia di due. Con la variante del terzo complice, Renzo Cherchi (39, di Irgoli) al seguito del binomio Fois-Sulis. Nei mesi precedenti l’assalto sono state numerose le traversate per la Toscana, sempre in nave e sempre con gli stessi tandem (collaudati). Piras e Palmas hanno raggiunto Livorno il 26 aprile con la nave Zeus Palace della Grimaldi partita alle 22 del giorno precedente da Olbia con al seguito il furgone Fiat Ducato. Il 26 marzo il trio Sulis-Fois-Cherchi è partito da Olbia con la Moby ed è sbarcato l’indomani a Livorno. Avevano in uso una Cupra presa a noleggio. I tre sono rientrati da Civitavecchia il la sera del 29 marzo, imbarcandosi a Civitavecchia su una nave Grimaldi approdata ad Arbatax alle 5 della mattina successiva.

