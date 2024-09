Gli occhi delle nuove telecamere  

A metà estate è arrivato il regolamento per la disciplina della videosorveglianza per la sicurezza urbana di Nuoro, diventato operativo da agosto. Ora il sistema di videosorveglianza cittadino, che conta 110 telecamere pubbliche in tutto il territorio urbano, non solo è perfettamente operativo, ma sarà implementato con 14 nuove telecamere a lettura targhe che saranno attive tra pochi giorni, capace attraverso un software anche di identificare un veicolo con la lettura parziale della sigla.

È solo una delle novità che ha introdotto il regolamento che da gambe al sistema presente in città nell’ottica di una comunità più sicura per garantire la vivibilità e il decoro dei quartieri, prevenendo e reprimendo comportamenti scorretti anche di micro teppismo.

Le novità

Il nuovo regolamento pone la cornice sull’utilizzo del “grande fratello”, e prevede la possibilità di dotare le forze di polizia locale di body cam. «Pur trattandosi di un sistema di sicurezza sul lavoro per gli agenti, prima di attivarlo serve un percorso con le parti sociali», spiega il comandante Massimiliano Zurru, mentre più semplice sarà l’utilizzo dei droni e delle telecamere a lettura targhe per combattere illeciti di varia natura.

Sanatoria per i privati

Il documento recepisce il regolamento della Ue e la direttiva europea che disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione ed accesso dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza. Consente il coinvolgimento di privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su strade pubbliche, previa valutazione di idoneità dei dispositivi alle finalità di sicurezza urbana. Si tratta di un’occasione anche per sanare tutti quegli impianti fai da te installati senza le dovute autorizzazioni verso strade pubbliche.

«In questo caso il privato - spiega Zurru - potrà stringere accordi con la polizia urbana, e l’impianto potrà riprendere zone pubbliche ma non sarà più gestito dal privato. Infatti se la telecamera è indirizzato su aree pubbliche si rischia di commettere un illecito». Attenzione quindi alle telecamere fuorilegge. Praticamente quasi tutte quelle private puntate su marciapiedi o vie. Per il regolamento le immagini potranno essere conservate 7 giorni, prorogabile su richiesta dell’autorità giudiziaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA