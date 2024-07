Gli occhi del mondo sui tuffi mozzafiato dalla torre di Porto Flavia 

Neppure un brevissimo scroscio di pioggia ha potuto rovinare la giornata nella galleria di Porto Flavia e l’immenso faraglione del Pan di Zucchero si sono presentati al mondo nella maniera più spettacolare possibile: una gara di tuffi dalle grandi altezze capace di portare a Iglesias i più grandi atleti del settore e, con loro, un pubblico internazionale.

Lo show

Tutti ieri hanno trattenuto il fiato quando il primo atleta è salito sul trampolino e ha dato il via allo spettacolo di MarMeeting Porto Flavia 2024, la storica manifestazione che da quest’anno, in occasione dei festeggiamenti per il secolo di vita di Porto Flavia, ha abbandonato la Costiera Amalfitana preferendo questo scorcio della Sardegna sud occidentale a tanti ancora sconosciuta. Pochi istanti di concentrazione, poi il salto da 27 metri d’altezza e, infine, il boato del pubblico a salutare l’avvio di un evento che promette di rendere indissolubile il patto per il turismo tra lo sport e un sito unico al mondo. Questa disciplina dal 2028 potrebbe diventare sport olimpico e se sarà così la magia del sito iglesiente potrebbe conquistare la ribalta mondiale.

Vetrina mondiale

Per la gara sono arrivati 24 atleti, uomini e donne (per queste ultime il trampolino è alto 20 metri) che nei mesi scorsi, quando le immagini di Porto Flavia sono state messe in rete dagli organizzatori, si sono fatti avanti per essere inseriti nei team. La due giorni di tuffi ha portato a Iglesias il pubblico delle grandi occasioni e ieri davanti agli atleti c’era una gigantesca platea fatta di gommoni, barche e pedalò, tutte a debita distanza come previsto da un’ordinanza della Capitaneria.

La corsa al posto migliore fin dal mattino e a mezzogiorno lo specchio di mare era già affollato di imbarcazioni: almeno 400. Alle 14 al via la sessione di allenamento, alle 16 è iniziata la competizione femminile e alle 17 quella maschile. Tre italiani in gara: Elisa Cosetti, Davide Baraldi e Andrea Barnaba. Alle 18,30 il cielo si è fatto di nuovo terso, i tuffi si sono conclusi e il mare è tornato placido ai piedi del faraglione.

RIPRODUZIONE RISERVATA