Gli occhi del mondo, e non solo quelli degli americani, su Donald Trump. Quale sarà il ruolo del rieletto presidente sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente? Arrivano le prime reazioni di Putin: «Pronto a trattare». Tutti da definire anche gli scenari economici, anche se l’Europa e (la Sardegna) temono la politica dei dazi. L’analisi di un docente dell’Università di Cagliari.

alle pagine 10, 11