VaiOnline
Il summit
15 agosto 2025 alle 00:50

Gli occhi del mondo  su Trump e Putin: chance per la pace 

In Alaska tutto pronto per il vertice Il leader russo: «Donald è sincero» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Washington. I riflettori del mondo puntati sull'Alaska. Ad Anchorage è tutto pronto per lo storico incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin che, sulla carta, offre una seria chance per la pace in Ucraina dopo tre anni e mezzo di duro conflitto. Il faccia a faccia tra i due leader, però, si presenta come una vera e propria partita a scacchi: «Ci sono il 25% di probabilità che non vada bene», ha messo le mani avanti il presidente americano, dicendosi comunque convinto che il leader del Cremlino voglia un accordo. E Putin rompe il silenzio e dice: «Donald sta facendo sforzi sinceri per porre fine alle ostilità».

Gli auspici

Se il vertice si concluderà positivamente, Trump ha assicurato che chiamerà subito Volodymyr Zelensky per organizzare un secondo incontro, un vertice trilaterale. «Sarà molto, molto importante perché a quel punto sarà quello in cui faranno un accordo. Ho già tre location in mente», ha assicurato, ventilando anche l'ipotesi di «includere qualcuno degli europei».

Se però il faccia a faccia dovesse andare male «non chiamerò nessuno», né Zelensky né gli europei, e tornerò a Washington, ha avvertito il presidente americano. E a questo punto, di fronte a una debacle, alla Casa Bianca non resterebbe altro che l'arma delle sanzioni contro Mosca, sventolata più volte ma finora mai attuata, fatta eccezione per quelle secondarie imposte all'India per gli acquisti di petrolio russo. Ammettendo che un cessate il fuoco immediato è improbabile a dispetto del pressing del leader ucraino e dei suoi alleati, il tycoon si è dichiarato più «interessato a una pace immediata».

E per questa lavorerà: «Faremo del nostro meglio», ha assicurato. In un possibile accordo di pace rientrerebbero - secondo quanto offerto da Trump - anche garanzie di sicurezza a Kiev sotto l'ombrello degli Stati Uniti, ma non della Nato.

L’incontro

La sicurezza futura dell'Ucraina è stata al centro dell'incontro fra Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer. I due leader a Londra hanno concordato che il vertice in Alaska offre «una concreta chance di progresso, a patto che Putin agisca in modo tale da provare di essere serio riguardo alla pace».

E così come il presidente ucraino, i leader europei restano alla finestra in attesa di conoscere gli esiti dell'atteso incontro fra speranze e timori. Probabile una nuova videocall nel weekend per discutere i risultati del summit, nell'attesa che Trump si faccia vivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  