Gli occhi del mondo  su Trump e Putin: chance per la pace 

Washington. I riflettori del mondo puntati sull'Alaska. Ad Anchorage è tutto pronto per lo storico incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin che, sulla carta, offre una seria chance per la pace in Ucraina dopo tre anni e mezzo di duro conflitto. Il faccia a faccia tra i due leader, però, si presenta come una vera e propria partita a scacchi: «Ci sono il 25% di probabilità che non vada bene», ha messo le mani avanti il presidente americano, dicendosi comunque convinto che il leader del Cremlino voglia un accordo. E Putin rompe il silenzio e dice: «Donald sta facendo sforzi sinceri per porre fine alle ostilità».

Gli auspici

Se il vertice si concluderà positivamente, Trump ha assicurato che chiamerà subito Volodymyr Zelensky per organizzare un secondo incontro, un vertice trilaterale. «Sarà molto, molto importante perché a quel punto sarà quello in cui faranno un accordo. Ho già tre location in mente», ha assicurato, ventilando anche l'ipotesi di «includere qualcuno degli europei».

Se però il faccia a faccia dovesse andare male «non chiamerò nessuno», né Zelensky né gli europei, e tornerò a Washington, ha avvertito il presidente americano. E a questo punto, di fronte a una debacle, alla Casa Bianca non resterebbe altro che l'arma delle sanzioni contro Mosca, sventolata più volte ma finora mai attuata, fatta eccezione per quelle secondarie imposte all'India per gli acquisti di petrolio russo. Ammettendo che un cessate il fuoco immediato è improbabile a dispetto del pressing del leader ucraino e dei suoi alleati, il tycoon si è dichiarato più «interessato a una pace immediata».

E per questa lavorerà: «Faremo del nostro meglio», ha assicurato. In un possibile accordo di pace rientrerebbero - secondo quanto offerto da Trump - anche garanzie di sicurezza a Kiev sotto l'ombrello degli Stati Uniti, ma non della Nato.

L’incontro

La sicurezza futura dell'Ucraina è stata al centro dell'incontro fra Zelensky e il primo ministro britannico Keir Starmer. I due leader a Londra hanno concordato che il vertice in Alaska offre «una concreta chance di progresso, a patto che Putin agisca in modo tale da provare di essere serio riguardo alla pace».

E così come il presidente ucraino, i leader europei restano alla finestra in attesa di conoscere gli esiti dell'atteso incontro fra speranze e timori. Probabile una nuova videocall nel weekend per discutere i risultati del summit, nell'attesa che Trump si faccia vivo.

