Gli negano il prelievo, lui impugna la pistola 

Con un'arma, rivelatasi finta, si è presentato all'interno dell'ufficio postale, minacciando l'impiegato che era allo sportello, che si è rifiutato di dargli del denaro. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine l'uomo è stato bloccato, disarmato e arrestato. Si tratta di un uomo di 68 anni, considerato un invalido con difficoltà, che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macomer per il tentativo di rapina all’ufficio postale. L'impiegato, nonostante la minaccia della pistola è riuscito a dare l’allarme. Pochi minuti dopo, sul posto sono arrivati polizia e carabinieri. Insieme hanno circondato l’edificio e, dopo essere riusciti entrare all'interno dell’Ufficio postale, hanno immobilizzato l’uomo

che è stato trovato in possesso di una pistola, rivelatasi una scacciacani. Un attimo prima l'uomo aveva rivolto la finta arma all’indirizzo del funzionario dell’istituto che, nonostante la situazione di pericolo, era riuscito comunque ad avvisare le forze dell'ordine. L'uomo, infatti, pretendeva di ottenere del denaro dal proprio conto corrente al quale non poteva avere accesso, in quanto necessitava del suo amministratore di sostegno. Dopo l'arresto i militari e gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare, dove hanno ritrovato altre armi finte e munizioni varie. Il mancato rapinatore è stato quindi associato al carcere di Massama.

L'altro ieri l'udienza per la convalida dell'arresto, ma il giudice lo ha messo in libertà. Se la caverà con un sanzione amministrativa per la detenzione di munizioni. (f. o.)

