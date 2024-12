Gli Ncc protestano sotto la Regione 

Erano oltre 250 gli autisti autorizzati per il Noleggio con conducente (Ncc) che, ieri mattina nonostante la pioggia, si sono riuniti in viale Trento davanti al palazzo della Regione, aderendo alla protesta scattata in contemporanea in tutte le regioni.

La protesta

«Ci lamentiamo per l’introduzione della Legge del foglio elettronico» spiega Giampaolo Occhioni, presidente della Confartigianato NCC del nord Sardegna. «Ora arrivano i decreti attuativi», aggiunge, «e noi non siamo più in grado di lavorare. In una regola, ad esempio, si afferma che non possiamo avere intermediari, ma la maggior parte della nostra clientela ci raggiunge grazie alle agenzie di viaggio, aeroporti e alberghi. I clienti “liberi” sono pochi». Tra le norme che taglierebbero le gambe al settore ci sarebbe anche dei 20 minuti tra un servizio e l’altro. «Quindi una volta portata una persona a destinazione», chiarisce ancora, «se nello stesso luogo ce n’è un’altra, non posso fare il servizio e quella persona potrà solo chiamare un taxi, perdendo altro tempo».

Le difficoltà

Un altro intoppo per i lavoratori arriva dalla norma sulla privacy che imporrebbe di indicare sul foglio elettronico gli orari, così come il nome e il cognome dei passeggeri. «Non è sempre possibile», lamenta ancora Occhioni, «visto che in Sardegna arrivano personalità importanti che non sempre vogliono rendere noto il proprio nome reale. Mettendo un nome fittizio, però, possono esserci problemi nel caso di un controllo delle forze dell’ordine: è previsto il ritiro del libretto per almeno 2 mesi».

I numeri

In Sardegna si contano più di mille gli autisti di Ncc. «Lo scorso anno sono arrivati nell’Isola tra gli 8 e le 10 milioni di persone», assicura il portavoce, «il 75 per cento trasportato con gli Ncc». L’appuntamento è per questa mattina: una delegazione di autisti sarà ricevuta dall’assessora ai Trasporti, Barbara Manca. «Chiederemo il ricorso alla Consulta entro il 24 dicembre», fanno sapere i manifestanti, «essendo la Sardegna a statuto speciale abbiamo uno spiraglio in più rispetto alle altre regioni». Verrà poi chiesto un incontro all’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, per illustrare l’emergenza. «Se non dovessero esserci risposte», conclude il referente della Confartigianato, «Faremo sciopero a oltranza, finché non si fermerà anche tutto l’indotto». Il conto alla rovescia è iniziato: «Dal 2 gennaio non potremo più lavorare», chiosa Occchioni, «perché saranno trascorsi i 180 giorni dall’entrata in vigore dei decreti attuativi».

