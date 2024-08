Gli Ncc: «Al Comune chiediamo di riaprire i bandi per le licenze» 

Chi si aspettava una presa di posizione “contro”, dovrà restare a bocca asciutta. Perché, almeno stavolta, della storica contrapposizione tra tassisti e Ncc, titolari del servizio di noleggio con conducente, di fronte alla decisione del Comune di aprire alla seconda guida per tamponare l’emorragia di taxi soprattutto durante l’estate, non c’è traccia. «Per noi non cambierà nulla», assicura Giuseppe Lodde, titolare di Ncc e rappresentante di Confartigianato. «Noi e i tassisti abbiamo fette di mercato diverse: loro, come noto, lavorano su piazza con i clienti “occasionali” , noi invece su prenotazione, con tour operator, agenzie di viaggio, alberghi. Questa misura non solo non incide negativamente sul nostro lavoro ma, anzi, può contribuire a migliorare il servizio. Quindi ben venga», dice ancora Lodde. Che rilancia al Comune una richiesta: «In termini propositivi, però, all’amministrazione chiediamo di riaprire i bandi per le licenze degli Ncc che sono fermi da almeno una ventina d’anni. Molti di noi avrebbero l’opportunità di far girare più di una vettura, ma occorre la licenza per farlo. Se l’amministrazione facesse questo, la categoria ne otterrebbe un beneficio e il servizio che svolgiamo pure». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA