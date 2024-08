«Gli italiani lascino subito il Libano» Restano i Sassarini  

Roma. «Gli italiani lascino il Libano il prima possibile». Roma, sulla scia delle altre capitali occidentali allerta i connazionali presenti in un Paese che rischia di trovarsi al centro di un'escalation militare dagli esiti imprevedibili, sullo sfondo della crescente contrapposizione tra Iran e Israele.

È il ministro degli Esteri Antonio Tajani a lanciare l'appello ai circa tremila civili che attualmente si trovano in Libano, mentre sono stati aggiornati i piani di evacuazione, con tre navi della Marina militare a disposizione per i rimpatri. Restano invece al loro posto i 1.200 soldati della missione Unifil dispiegati sulla Linea Blu e a Beirut, compresi i circa 500 della Brigata Sassari. «Le cose non sono cambiate se non per il maggior livello di attenzione - ha spiegato il portavoce della missione Onu Andrea Tenenti – se mai ci fossero condizioni tali da pensare a un ritiro della missione, sarebbe il Consiglio di sicurezza a prendere l'eventuale decisione, anche se ogni Paese è libero di rientrare».

I timori sul Libano sono aumentati negli ultimi giorni, dopo l'annuncio dell'Iran di una forte rappresaglia contro Israele per l’omicidio a Teheran del capo di Hamas, Ismail Haniyeh. Le milizie sciite di Hezbollah infatti potrebbero svolgere un ruolo chiave nell'attacco orchestrato da Teheran, che a sua volta potrebbe innescare una seria risposta da Tel Aviv. Dagli Stati Uniti al Regno Unito, dalla Francia al Canada, ma anche da Paesi arabi come Giordania e Arabia Saudita, le ambasciate hanno chiesto ai connazionali di lasciare il Paese il prima possibile e con ogni mezzo disposizione. Preoccupazioni condivise dall'Italia. «Vista l'aggravarsi della situazione, invitiamo gli italiani che soggiornano temporaneamente in Libano a non recarsi assolutamente nel Sud del Paese ed a rientrare in Italia con voli commerciali il più presto possibile. Invitiamo altresì i turisti italiani a non recarsi in Libano», è stato il messaggio inviato da Tajani.

