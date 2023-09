Gli italiani e i nuovi borghesi 

Giuliano, hai intitolato il tuo libro “E a noi?” ma come ti è saltato in mente di riproporre, per il tuo pamphlet, uno slogan del ventennio?

«E no! C’è un punto interrogativo che cambia il senso della frase».

Cosa cambia, scusa?

«Tutto, solo a chi sia prevenuto può balenare l’idea che si tratti di nostalgie…».

Allora cosa significa questa provocazione. Chi è “noi” a cui allude il tuo titolo?

«“Noi” siamo “noi”. Tu ed io, con le nostre partite Iva. Ma anche il pasticciere che ha fatto il croissant che oggi hai mangiato a colazione. Ma anche il carrozziere che ti ha riparato la macchina. Il mio commercialista che mi rende possibile pagare 23 diverse tasse con 14 diverse scadenze. Ma anche il nostro vicino di casa che noleggia biciclette ai turisti, e subisce un furto di mezzi a settimana, e non ha nessuna garanzia se non se stesso. O il panettiere rovinato dai rifiuti e da un cantiere fermo davanti alla sua saracinesca in via Roma».

E cosa unisce queste storie?

«Noi. Siamo i borghesi, i nuovi borghesi».

Cioè?

«Quella classe sociale traversale che nella prima Repubblica ha tirato su un Paese devastato dalla guerra e ne ha fatto una delle prime sette potenze economiche mondiali. Che ha rischiato e rischia, ogni giorno, e che deve al proprio talento la possibilità di vivere e creare. Sono quelli che hanno costruito le città, i borghi, appunto, e che hanno reso importante e ricco questo Paese di creativi e inventori».

E ora?

«Siamo quelli massacrati da pandemia e inflazione».

Massacrati?

«Quando ci hanno imposto di chiudere ci hanno dato 600 euro al mese. Quando lo Stato ci ha prestato dei soldi ci ha fatto pagare gli interessi. Zero sussidi. Nessuna tredicesima. E se sei uno che in questa regione fa girare la ruota del turismo sei appeso alle compagnie che si arricchiscono sulle tariffe dei biglietti facendo cartello, indisturbate».

“Un paese di creativi e inventori”, dici? Non sarà un po’ apologetico?

«Il giornale che sta ospitando questa intervista è il primo quotidiano europeo che è andato on line».

E poi?

«Il computer sul quale stai scrivendo ha come simbolo una mela, ma è l’evoluzione del primo personal, la Programma 101, di Olivetti».

Ehhhh…

«La plastica che usi ogni giorno è frutto dell’inventiva dell’italiano Giulio Natta, Nobel nel 1963. Così come italiano è il primo microprocessore del mondo, l’Intel 4004».

Altri miti nazionali dimenticati?

«Uhhhhh! La Moka di Bialetti, la Vespa della Piaggio, il motoscafo di Riva o la tecnologia del Mose che salva Venezia e che ora gli americani stanno copiando per difendere New York… Se non è un Paese straordinario questo, quale lo è».

Ma cosa è successo, poi?

«In questi decenni quella classe sociale che ha costruito quei miracoli, è stata abbandonata a se stessa. A un fisco opprimente, a una selva di regole inutili. Burocrazie orribili. E una generale azione di discredito sociale: oggi dire borghese è diventato quasi sinonimo di evasore fiscale!».

Così parlò Giuliano Guida Bardi: giornalista, ma anche inventore del “Miramare”, il primo hotel metà museo, metà struttura ricettiva. Da ragazzo collaboratore di Francesco Cossiga, ma soprattutto l’uomo con cui ogni giorno litigo nel nostro programma su Giornale Radio, l’Attimo Fuggente. Non è un gioco di ruoli: Giuliano è fatto così, un polemista tosto, un pignolo, uno che prende cappello. Ma in questo libro, presentato a Cagliari dall’ex -presidente dell’Inps Pasquale Tridico («Giuliano ha idee molto diverse dalle mie, ma potrei averlo scritto io, perché contiene molte verità») è un atto di accusa contro la tenaglia del fisco e le amnesie di uno Stato che troppo spesso chiede molto e offre nulla.

Non facciamo apologia, però. Tu davvero sostieni che tra quelli che chiami i “nuovi borghesi” non ci sono evasori?

«Io dico che c’è un intero “ceto dei coraggiosi”, per citare il titolo di un libello di successo di qualche anno fa. Un ceto che lavora, produce, rispetta norme e regolamenti, che paga le tasse disciplinatamente. E noi, invece di aiutarli, li combattiamo. Basta vedere cosa è successo con la pandemia».

Cioè?

«Un’intera classe sociale è stata congelata, per legge. Le loro attività chiuse o private di clienti. Bar, ristoranti, alberghi, negozi, professioni liberali che, per aiutare la comunità in una fase drammatica e tentare di arrestare il contagio, hanno accettato - di buon grado! - il lock down».

E ci mancherebbe. Mica vorrai vellicare i novacs?

«No, ma in cambio cosa hanno avuto? Poche elemosine, molte critiche».

In questo paese è normale.

«Sì, ma questo ha definitivamente chiarito che ormai esistono due Italie: da una parte i garantiti, cioè chi che ha la fortuna di avere stipendio, diritto alla pensione, ferie e malattia (e vivaddio!) e dall’altra parte chi se non lavora non mangia».

Hanno scelto loro la libertà, ne pagano il prezzo...

«Giusto. Ma allora li si lasci liberi davvero».

Non lo sono?

«No. Non si è liberi se non si è liberi dal bisogno, da un sistema ormai opprimente».

Sei vittimistico adesso. Pensa ai lavoratori dipendenti che pagano il welfare di tutti con le loro tasse.

«E chi lo contesta? Vedi, in Italia le tasse le pagano solo tre categorie di persone: i dipendenti, i pensionati e i piccoli commercianti».

Fai demagogia contro i ricchi, proprio tu?

«Cito fatti incontestabili. Dove paga le tasse la Fiat Stellantis?».

Che c’entra?

«Le rendite hanno aliquote agevolate: la grande impresa usa stuoli di consulenti per collocarsi in Lussemburgo o nei Paesi Bassi, per sottrarsi al fisco. Solo l’8% dell’evasione fiscale è dovuta ai piccoli commercianti, al famigerato idraulico che non fa la ricevuta fiscale o all’altrettanto vituperato dentista. Ma l’82% è della grande impresa!».

Lo dici tu?

«No, questi sono dati ufficiali che trovi nei rapporti del Ministero dell’Economia e della Finanze!».

Vabbè, sembrano incredibili i numeri che tu pubblichi: avvocati che dichiarano poco più di 20 mila euro l’anno, imprenditori che in media guadagnerebbero poco più dei loro dipendenti.

«Non solo sono credibili. Sono veri. É il famoso ceto medio impoverito».

Un avvocato che guadagna come un addetto alle pulizie?

«Ammesso che gliele paghino quelle fatture! Solo un diffuso pregiudizio ci può far dubitare. Se vivi nel mondo reale, sai che la gran parte delle nostre imprese, in realtà, è “autoimpiego”.»

Cioè?

«Persone che si sono inventate il loro lavoro, ma che hanno margini strettissimi. E non sono i soli».

Esempio?

«Pensa al fenomeno della gemmazione delle partite iva forfettarie. Credi che siano tutti piccoli imprenditori?».

E chi sono?

«In gran parte partite iva fittizie».

Cioè?

«Rapporti subordinati camuffati da prestazioni professionali occasionali. Niente ferie, niente malattia, zero previdenza sociale, zero pensione. Prova a trovare un veterinario assunto nelle cliniche veterinarie italiane. Non ci riuscirai… lavorano dalla mattina alla sera, ma a partita Iva».

Un quadro desolante.

«Una piaga. Ma gli italiani sanno sempre come uscirne. Sempre per tornare alla pandemia, pensa a quante aziende si sono reinventate e hanno convertito la produzione».

Nel libro citi i tuoi esempi preferiti.

«Chi produceva camicie, ha fatto camici. Una nota azienda che faceva un ottimo liquore all’essenza di bergamotto, ha prodotto un gel disinfettante per mani, con la stessa fragranza di bergamotto. C’è inventiva, fantasia, capacità di resilienza. È un Paese che merita di più di quel che ha».

Sono passati tre anni dall’inizio del Covid e ancora ne parliamo. Non lo abbiamo superato?

«La pandemia è stato come diventare adulti di botto. In un istante e nella maniera più dolorosa possibile abbiamo scoperto i problemi strutturali ineludibili».

Fai un elenco.

«Una pubblica amministrazione da catasto medievale: antiquata, inadeguata, borbonica!».

Adesso attaccherai il fisco…

«Ma certo: è indegno! In quale paese al mondo non hai finito di pagare le tasse dell’anno trascorso che devi già prestare allo Stato quelle dell’anno in corso?».

E la sanità? Sui Lea - i livelli essenziali di assistenza la Sardegna è scivolata dietro la Calabria.

«La pandemia ha mostrato il meglio e il peggio. Ha bisogno di essere riorganizzata. Gli ospedali non reggono più il carico, le diagnosi hanno liste di attesa epocali, i medici di base non bastano più».

E poi?

«L’altro grande problema: siamo un paese vecchio, vecchissimo. La crisi demografica, tra tutte, è la più grave. Non ci sono più bambini. I negozi di giocattoli sono stati sostituiti da quelli di parasanitari. Fra 30 anni il sistema collasserà per mancanza di infanzia».

E la borghesia che c’entra?

«La borghesia è la vita. L’attività. Il fervore delle città. E la crisi più grave è proprio quella delle città».

Scrivi nel tuo libro: “Se le città funzionano, la borghesia funziona. Se la borghesia decade, le città decadono. Oggi, (…) cassonetti e pattume giacciono abbandonati. Un tempo si chiamava discarica abusiva. Oggi, raccolta differenziata”.

«Tutto vero. Il decadimento urbano è spaventoso, sintomo della stanchezza di chi abitava i borghi. Soffro quando vedo città bellissime, come Roma, abbandonate a se stesse, maleodoranti di rifiuti decomposti. O come la mia, amatissima e decaduta».

Anche Cagliari ti pare in crisi?

«Cagliari ha perso l’anima, sospesa tra l’evanescenza e il velleitarismo. Sembra che anche i sindaci possano pochissimo. Destra e sinistra si alternano, ma esci in strada! Guarda!».

Cosa intendi?

«Il vero governo sono procedure, funzionari, regolamenti demenziali, burocrati, bizantinismi. Montano una orribile lamiera di cantiere, che resta lì per un lustro. Nel frattempo il mondo va avanti. E noi a guardare».

Perché dici che i borghesi sono maltrattati anche culturalmente?

«Ti rispondo con le parole che Pasolini mette in bocca ad Orson Welles, in uno dei suoi più riusciti film, che cito nel libro: “Gli italiani sono «Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d’Europa. (…) L’uomo medio è un mostro, un pericoloso delinquente, un conformista, un colonialista, un razzista, uno schiavista, un qualunquista!».

E anche qui hai un colpevole?

«Ma scusa! Da 60 anni il borghese è descritto dalla cultura italiana come quella di un arraffone, un guascone, un prepotente che vive di truffe, imbroglietti, piccoli inganni. Un Borghese piccolo piccolo, per rifarci al grande cinema italiano».

Predichi bene, ma non hai una ricetta per uscire dalla crisi.

«Una sola parola: Libertà».

Di cosa?

«Di impresa! di rischio! Di parola e pensiero. Libertà di votare, cosa che non possiamo fare più, se non in elezioni precotte. Libertà di essere quel che siamo: un grande popolo, forse frustrato da troppi anni di angherie» .

Ho capito: ma tu cosa vuoi fare, Giuliano?

«Un forte richiamo civile, per svegliarci tutti: Aux armes, citoyens!» .

RIPRODUZIONE RISERVATA