«Gli italiani chiedono  una giustizia più efficiente» 

«Il Csm deve assicurare la massima credibilità alla magistratura, con decisioni sempre assunte con senso delle istituzioni. I nostri cittadini chiedono una giustizia trasparente ed efficiente». Sergio Mattarella torna al Consiglio superiore della magistratura nel giorno dell'intitolazione della sede dell'organo di autogoverno delle toghe alla memoria di Vittorio Bachelet, il giurista cattolico ucciso dalle Brigate rosse. Il presidente pianta una serie di paletti etico-politici a un organo costituzionale da anni nella tempesta per l'uso spregiudicato delle correnti.

Il presidente, a capo dell'organo di autogoverno dei magistrati, aggiunge: «Bachelet era convinto che il rafforzamento delle istituzioni democratiche si realizzasse non attraverso lo scontro, ma con scelte per quanto possibile condivise di piena e coerente attuazione dei principi della nostra Costituzione». Poi: «La composizione delle diversità non si realizza ricorrendo a logiche di scambio, che assicurano l'interesse di singoli o di gruppi. Un metodo del genere rappresenterebbe la negazione del pluralismo democratico. I componenti del Csm si distinguono soltanto per la loro provenienza. Hanno le medesime responsabilità nella gestione della complessa attività consiliare e sono chiamati a svolgere il loro mandato senza doversi preoccupare di ricercare consenso per sé o per altri soggetti».

