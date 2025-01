Gli italiani a Pasadena: «Abbandonati» 

Los Angeles. «È una delle giornate più tristi della mia vita», sospira Rodolfo Costella, nato a Treviso e residente a Los Angeles dagli anni ‘80. In una manciata di ore si è ritrovato con un ristorante ridotto in cenere e la responsabilità di 70 collaboratori senza lavoro. Il suo Moonshadows era un’istituzione della Pacific Coast Highway, la strada che corre lungo l’Oceano. Cinquanta chilometri più a est, Chiara Nano cammina tra le macerie del suo quartiere. Giornalista e documentarista romana, vive tra Altadena e Pasadena con marito e figlio. «Le raffiche di vento erano spaventose, gli alberi più grossi oscillavano come un fuscelli. Qui non c’era nessuno ad aiutarci. Ci siamo dovuti salvare da soli: come i nostri vicini, abbiamo innaffiato i muri e le tegole arrampicati sul tetto per tutta la notte», dice indicando l’intonaco scrostato sulla facciata della villetta ancora intera. «Tre strade più su è un cimitero», aggiunge. I vicini salutano mesti mentre con rastrelli e mascherine accumulano foglie, rami e cime di palme spezzate.

