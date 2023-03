Gli istituti italiani non tremano: crediti deteriorati sotto l’1% 

Meno depositi e più obbligazioni, un aumento dei tassi sui prestiti e, contestualmente, del costo della raccolta che determinerà un assottigliamento di quei margini che hanno assicurato buoni utili negli ultimi mesi. Rimangono sotto controllo le sofferenze che rappresentano solo lo 0,88% degli impieghi totali. Le banche italiane proseguono nell'adeguarsi a un mondo di tassi in rapido rialzo sebbene la vicenda Svb rallenterà forse certe decisioni a Francoforte e Washington. Dal rapporto mensile Abi emerge così come gli istituti di credito, anche sotto lo stimolo della stringente vigilanza europea, proseguono nel riadeguare la struttura dei loro bilanci al mercato in veloce cambiamento. Un percorso iniziato oramai mesi fa con il cambio di passo della Bce.

E così a febbraio si rileva una frenata dei prestiti (+0,8 contro il +1,6%) soprattutto delle imprese e un nuovo ribasso, il quarto consecutivo, dei depositi (-2,2%) visto che le aziende stanno attingendo alla forte liquidità accumulata durante la pandemia grazie anche alle varie forme di finanziamento ricevute. Le banche quindi spingono verso la raccolta a medio e lungo termine.

Nel mentre i rendimenti sui nuovi conti deposito sono al 2,01% mentre sui nuovi bond a tasso fisso sono al 5,01% contro l'1,7% di un anno fa.

