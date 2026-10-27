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L’evento.
28 ottobre 2026 alle 00:55

Gli Istentales in diretta su unionesarda.it 

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Musica e in dono alle comunità la statua di un guerriero nuragico per celebrare i dieci anni dalla paradura e rinnovare il legame con le comunità colpite dal terremoto. Dopo il concerto all’Aquila, il cammino della band nuorese Istentales prosegue nel Centro Italia con tre nuovi appuntamenti: venerdì a Cascia, sabato a Norcia e domenica ad Amatrice in collaborazione con Coldiretti e Seu - Sardi emigrati uniti e col patrocinio della Regione Sardegna. Un tour che, nel decennale della paradura promossa dopo il terremoto del 2016, riunisce musica, memoria e solidarietà. Il concerto di Cascia sarà in diretta alle 21.30 sul sito unionesarda.it mentre i fan degli Istentales potranno seguire il concerto di Norcia e quello
di Amatrice sulle pagine social degli artisti.
Come avvenuto all’Aquila, a ciascuno dei tre comuni sarà donata una scultura monumentale raffigurante un guerriero nuragico, scolpita a mano da Marco Cabras, artista di Villamar. Le opere, ispirate ai bronzetti della civiltà nuragica, porteranno nei territori visitati un segno duraturo di amicizia e fratellanza: il granito e le figure dei guerrieri richiamano la forza, la resistenza e la fierezza del popolo sardo e delle comunità impegnate nella rinascita dopo il sisma.
Il percorso rinnova lo spirito di sa paradura, l’antica consuetudine pastorale con cui gli allevatori aiutano chi ha perso il gregge, donando alcuni capi per consentirgli di ricominciare. Dopo il terremoto, la mobilitazione promossa dagli Istentales e da Coldiretti trasformò questa tradizione in una grande iniziativa di solidarietà: gli allevatori sardi donarono 2000 pecore ai colleghi dei territori colpiti.

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