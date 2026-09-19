Gli ispettori dell’Asl nelle case di riposo 

Gli 007 della Asl Ogliastra sorveglieranno sui servizi offerti dalle strutture accreditate. L’Azienda ha costituito una delegazione ispettiva che si si occuperà di verificare la corretta osservanza dei requisiti di accreditamento. Si tratta di un gruppo di valutazione incaricato di accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti qualitativi, tecnologici e organizzativi da parte delle strutture sanitarie che hanno un rapporto convenzionale con la Asl.

La presidente del team è Laura Lai, direttrice facente funzioni della struttura complessa di Igiene pubblica. Rita Mulas è stata nominata supplente. Il nucleo base è completato da Grazia Palmas e Nicola Marongiu, tecnici della prevenzione, e dagli infermieri Salvatore Mulas e Marcella Caboi. La direzione aziendale ha individuato anche altre quattro figure aggiuntive: Gabriella Ferrai (esperta dell’area requisiti impiantistici e tecnologici), Nicola Lai (esperto dell’area sicurezza antinfortunistica e igiene dei luoghi di lavoro), Fabrizio Loi nel ruolo di segretario con la collega Sara Loi vice (entrambi sono collaboratori amministrativi del dipartimento di prevenzione). «Le competenze - ha chiarito sul suo provvedimento costitutivo il manager aziendale, Andrea Fabbo - comprendono le verifiche della permanenza dei requisiti di accreditamento delle strutture private accreditate e contrattualizzate e i controlli sulle strutture sociali, per queste ultime limitatamente alle verifiche a carattere igienico sanitario e organizzativo». Il team dovrà dotarsi di un decalogo e predisporre il documento di monitoraggio delle attività. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA