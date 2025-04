Gli invasi sono pieni, emergenza finita 

È una primavera che fa sorridere. Gli invasi barbaricini, dove dopo le recenti piogge, sono pieni. Gestori ed enti di riferimento preannunciano un’estate senza restrizioni. Partendo da Fonni, dove sono stati conclusi i lavori dell’impianto di sollevamento a valle del Govossai, il presidente del cda di Abbanoa Giuseppe Sardu, traccia un bilancia positivo: «Il peggio è alle spalle e ci troviamo nella migliore condizione che ci potessimo augurare in vista dei prossimi mesi. La diga di Olai è al 90% della propria capienza, con 12 milioni di metri cubi d’acqua e il Govossai al limite massimo». Quanto alle due dighe fra Fonni e Orgosolo, «continueremo ad utilizzare il Govossai - aggiunge Sardu - preservando la riserva strategica di Olai anche grazie alla pompa di sollevamento che entrerà in campo solo in caso di necessità, approvvigionando il potabilizzatore di Jann’e Ferru».

Gli interventi

Sul fronte parallelo, decollano i lavori da 1,8 milioni di euro, per mettere in funzione entro il 2026 l’interconnessione fra Olai e Govossai: «In questi giorni - prosegue il presidente di Abbanoa - Enel sta installando i quadri elettrici della cabina che sarà il cuore pulsante dell'infrastruttura, successivamente installeremo delle nuove pompe tra Jann'e Ferru fino e Olai. L’obiettivo vuole essere quello di rispettare il cronoprogramma dei primi mesi del prossimo anno». Al centro del programma d'azione di Abbanoa c’è «anche l’ammodernamento nelle condotte locali», conferma Sardu, che pone l’accento «sui lavori in corso in più zone di Nuoro e altri paesi della Provincia, puntando a ridurre il rischio falle. A breve saremo nel capoluogo per un nuovo report con i sindaci del territorio».

«Livelli ottimali»

Anche Ambrogio Guiso, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, esprime soddisfazione per una «situazione finalmente sotto controllo, che ci lascia guardare ai mesi che verranno con maggiore tranquillità, dopo un periodo difficile. Tutte le nostre dighe di competenza, da quella di Pedra ‘e Othoni, nel territorio di Dorgali, passando per Gusana a Gavoi e Maccheronis a Torpè, registrano ora dei livelli ottimali, che ci hanno portato ad autorizzare la stagione irrigua a sostegno del comparto agricolo». E sugli interventi strutturali ai nastri di partenza, Guiso rilancia: «A breve Enas avvierà i lavori di rialzo sulla diga di Maccheronis che passerà da una capienza di 24 a 30 milioni di metri cubi d’acqua. Il tutto non causerà disagi alla popolazione e alla stessa diga».