Gli invasi sono al minimo, è già allarme per l’estate 

Le previsioni su un’ulteriore stagione estiva siccitosa fanno scattare l’allarme nel Sulcis Iglesiente anche per via della situazione dei principali invasi idrici che approvvigionano i Comuni della valle del Cixerri e del Sulcis. Quello di Punta Gennarta dispone di soli 3,5 milioni di metri cubi a fronte di una capienza massima di 15. L’altro, quello di Medau Zirimilis, è da qualche mese ko per via dei lavori urgenti che l’Ente acque della Sardegna vi sta svolgendo. Una situazione d’allarme illustrata alcuni giorni fa nella propria sede iglesiente dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, il quale ha anche prospettato per i propri consorziati l’uso delle acque reflue (previo trattamento) e l’acqua dei pozzi minerari di Igea. A conferma della crisi idrica anche il fatto che da due anni i consorziati del sub - comprensorio del Cixerri vedono soddisfatte a metà le loro richieste di acqua al Consorzio.

Anche nel Basso Sulcis la situazione si fa ogni giorno più grave. A Tratalias, con l’invaso di Mote Pranu in situazione di allerta ormai da alcuni mesi, c’è il forte rischio che il livello di erogazione venga ridotto, al fine di riservare il più possibile la risorsa idrica in vista della maggiore richiesta del periodo estivo. L’invaso ha una capienza massima consentita di poco meno di 49 milioni di metri cubi e attualmente la capienza è sotto del 60. L’ultimo dato ufficiale è riferito alla fine aprile, ma tenendo conto anche delle scarse piogge di maggio si teme che ora il dato sia ulteriormente peggiorato. Numeri in forte calo rispetto allo scorso anno dove nello stesso periodo l’invaso contava oltre 41 milioni di metri cubi invasati ovvero l’ 84,61per cento del totale consentito. (s. f-f. m.)

