Gli invasi in Ogliastra sono ancora vuoti 

Le poche ore di pioggia, caduta in Ogliastra tra domenica e lunedì, non hanno contribuito a sollevare i livelli dei due invasi. Bau Muggeris e Santa Lucia, entrambi nel territorio di Villagrande, continuano ad avere scorte ridotte e le prospettive in vista dei prossimi mesi sono di emergenza totale. È allarme rosso nella diga di Santa Lucia, a valle del paese, dove è costante il calo: l’ultimo bollettino fornito dalla direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico certifica la giacenza pari a un terzo del volume autorizzato. Al 31 dicembre scorso il contenitore strutturale custodiva il 71,81 per cento d’acqua, al 31 gennaio è crollato al 55,55 per cento e in occasione dell’ultima rilevazione del 29 febbraio la disponibilità si attesta al 37,65 per cento. Senza precipitazioni significative nelle prossime settimane sarà un’estate di elevata siccità nei campi. «Attendiamo di conoscere il volume d’acqua che ci verrà concesso dall’Autorità di bacino», spiega Andrea Solanas, presidente del Consorzio di bonifica. Ma a patire i disagi della siccità sono anche i paesi alimentati dall’invaso di Bau Muggeris, il cui invasato è in leggera ripresa rispetto al mese precedente, essendo passato da una disponibilità di 15,04 milioni di metri cubi a 17,30. Convivono con le restrizioni dell’acqua potabile Lanusei, Loceri e Urzulei: durante la notte, in questi tre centri, i rubinetti sono a secco. Anche Tertenia, fuori dal consorzio Abbanoa, ha difficoltà a garantire l’acqua a tutte le ore.