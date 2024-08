Gli invasi dell’Isola sempre più vuoti: «Livello di pericolo» 

Una lunga colonna segnata in arancione, a indicare «il livello di pericolo» per la siccità. Con questa spada di Damocle sulla testa la Sardegna inizia la scalata al picco della stagione estiva: vuol dire presenze massime di turisti e quindi di consumi. Il bollettino, che ha aggiornato al 31 luglio la situazione degli invasi, arriva dall’agenzia regionale del Distretto idrografico, cui spetta monitorare le scorte idriche e proporre eventuali restrizioni. Costantino Azzena è il dg, mentre Paolo Botti guida da direttore il servizio Tutela, vigilanza e gestione dell’acqua.

Situazione generale

La Sardegna è divisa in dieci sistemi idrici che insieme sommano una capienza di 1.824 milioni di metri cubi. Al momento le scorte ammontano a 915 milioni. Significa che l’Isola ha a disposizione la metà dell’acqua che può conservare. Precisamente il 50,21 per cento. Un mese fa, lo stesso dato valeva il 57,46 per cento. «L'anno idrologico in corso 2023/2024, iniziato lo scorso 1° ottobre e che si concluderà il 30 settembre, è su scala regionale il secondo più magro di tutta la serie storica, da quando nel 1922 sono iniziate le osservazioni», spiegano dalla Regione.

Piena crisi

È l’Alto Cixerri, nel Sulcis, il distretto idrografico sardo che ha sta peggio. Gli invasi di Punta Gennarta e Medau Zirimilis hanno il bollino rosso, per via di scorte arrivate appena al 10,39 per cento. A giugno il dato valeva il 13,59 per cento. Nulla in confronto a un anno fa: al 31 luglio 2023, i due bacini avevano una percentuale di riempimento al 28,87.

Eccezione e trend

La siccità non è un problema in Gallura, la Mecca sarda del turismo: nella diga del Liscia, in località Calamaiu, l’acqua raggiunge il 64,42 per cento della capienza. Il puntatore di allerta è verde, ovvero non esiste alcuna emergenza. Nello stesso mese dell’anno scorso, si arrivava all’88,14 e tuttavia non era il dato più alto che si registrava in Sardegna. A luglio 2023, era il Cedrino, nella Sardegna centro-orientale, a segnare il valore maggiore con l’86,78 per cento. Nel giro di un anno l’acqua nel bacino di Pedra e Othoni è scesa al 51,38 per cento della capienza, passando dal verde al giallo. Dal perfetto equilibrio a un «livello di vigilanza» che richiede un attento «monitoraggio», ma non restrizioni.

Il distretto più grande

Dopo un inverno di piogge scarse, la situazione si è fatta preoccupante anche nel Tirso-Flumendosa, il sistema idrico che da solo vale 1.093 milioni di metri cubi d’acqua, il 59 per cento di tutti i volumi accumulabili in Sardegna. Il distretto ha oggi un livello del 51,02 per cento, a fronte del 58,95 per cento di giugno. A luglio 2023, il puntatore di allerta era verde, con il 76,41 per cento di scorte. Questi i dodici invasi del sistema idrico territoriale: Bau Pressiu, Capanna Silicheri, Nuraghe Arrubiu, Monte Su Rei, Is Barrocus, Sa forada de s’acqua, Casa fiume, Monte Arbus, Genna Is Abis, Corongiu, Simbirizzi e Omodeo.

Gli altri numeri

In ordine crescente di scorte, in fondo alla classifica, dopo l’Alto Cixerri c’è il bacino di Is Maccheronis, a Posada, nella Baronia: scorte al 19,67 per cento contro l’80,02 di luglio 2023. Segue l’Ogliastra al 27,39 con gli invasi di Bau Muggeris e Santa Lucia (66,90 un anno fa). Al 40,57 ecco l’Alto Taloro, distretto idrico che mette insieme l’Olai e il Govossai (86,61 nel luglio 2023). Al 42,85 c’è l’Alto Coghinas con Monte Lerno a Pattada e Sos canales (61,89 un anno fa). Al 44,05 il Basso Sulcis con Monte Pranu (79,63 un anno fa). Al 46,97 figura il Nord Occidentale, sistema in cui ricadono gli invasi di Mussone (Coghinas), Casteldoria, Bidighinzu, Cuga e Monteleone Rocca Doria. Nel luglio 2023 lo stesso valore era al 47,76.

Prossime misure

Sul rischio restrizioni, dalla Regione precisano: «Va fatta una differenziazione fra i territori serviti dal Simr, il Sistema multisettoriale regionale, e quelli che sono alimentati da fonti locali, come pozzi e sorgenti. Per i primi, la situazione è in linea con la programmazione che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha fatto a maggio, ovvero nessuna restrizione per il comparto potabile e quello industriale, mentre localizzate limitazioni sono state imposte sull’irriguo, fra le quali la più grave riguarda le campagne servite dalla diga di Maccheronis. Nelle zone non alimentate dal Simr, oltre a criticità rilevanti per l'agricoltura e l'abbeveraggio del bestiame, si registrano difficoltà sul potabile». È il caso dell’Ogliastra. «Una situazione destinata verosimilmente ad aggravarsi in questo mese e infatti la presidenza della Giunta ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare, con un coordinamento più appropriato e idonee dotazioni finanziarie, anche un eventuale peggioramento della situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA