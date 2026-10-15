Gli “Intrecci di Vite” nel cuore del Parteolla 

Nel cuore del Parteolla, Serdiana custodisce una forte vocazione agricola, nella quale la coltivazione della vite occupa un posto centrale. Vini come Cannonau, Monica, Nuragus, Vermentino, Malvasia e Moscato raccontano il rapporto tra il paesaggio, il lavoro dei produttori e i saperi tramandati nel tempo. Da questo legame nasce “Intrecci di Vite – Serdiana Wine Festival”, in programma domani. Dalle 17, il centro storico di Serdiana accoglierà un percorso tra degustazioni, produzioni locali, memoria della vendemmia e spettacoli, coinvolgendo diversi luoghi del paese. La manifestazione è promossa dal Comune di Serdiana, con il sostegno della Regione. L’organizzazione è curata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Con questa manifestazione», spiega la sindaca di Serdiana Alessia Puddu, «vogliamo valorizzare un patrimonio che appartiene e caratterizza profondamente Serdiana: la nostra tradizione vitivinicola, il lavoro delle nostre prestigiose cantine e dei piccoli produttori, i saperi e le storie della nostra comunità». Domani «il centro storico sarà uno spazio di incontro e di accoglienza, dove le degustazioni dialogheranno con la memoria della vendemmia, la musica corale e le tradizioni popolari». “Intrecci di Vite” porterà questo patrimonio nelle vie del centro storico, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere le produzioni locali e incontrare chi le realizza. Dalle 17 apriranno gli stand di degustazione; e poi per tutta la giornata appuntamenti alla Casa Museo, la musica dei San Francesco e Nova Harmonia; i Mamuthones e i Golaseca in concerto.

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