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Domani a Serdiana
16 ottobre 2026 alle 00:32

Gli “Intrecci di Vite” nel cuore del Parteolla 

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Nel cuore del Parteolla, Serdiana custodisce una forte vocazione agricola, nella quale la coltivazione della vite occupa un posto centrale. Vini come Cannonau, Monica, Nuragus, Vermentino, Malvasia e Moscato raccontano il rapporto tra il paesaggio, il lavoro dei produttori e i saperi tramandati nel tempo. Da questo legame nasce “Intrecci di Vite – Serdiana Wine Festival”, in programma domani. Dalle 17, il centro storico di Serdiana accoglierà un percorso tra degustazioni, produzioni locali, memoria della vendemmia e spettacoli, coinvolgendo diversi luoghi del paese. La manifestazione è promossa dal Comune di Serdiana, con il sostegno della Regione. L’organizzazione è curata dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Con questa manifestazione», spiega la sindaca di Serdiana Alessia Puddu, «vogliamo valorizzare un patrimonio che appartiene e caratterizza profondamente Serdiana: la nostra tradizione vitivinicola, il lavoro delle nostre prestigiose cantine e dei piccoli produttori, i saperi e le storie della nostra comunità». Domani «il centro storico sarà uno spazio di incontro e di accoglienza, dove le degustazioni dialogheranno con la memoria della vendemmia, la musica corale e le tradizioni popolari». “Intrecci di Vite” porterà questo patrimonio nelle vie del centro storico, offrendo ai visitatori l’occasione di conoscere le produzioni locali e incontrare chi le realizza. Dalle 17 apriranno gli stand di degustazione; e poi per tutta la giornata appuntamenti alla Casa Museo, la musica dei San Francesco e Nova Harmonia; i Mamuthones e i Golaseca in concerto.

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