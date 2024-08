Gli intolleranti e le scorribande nel far west   

Un’incursione tra l’intimo e il sociale sotto il segno della consapevolezza, della riflessione, dell’amore ma anche della ribellione. Al via oggi a Quartu Sant’ Elena la rassegna “Visos (Janas de Luna) 2024” organizzata dalla Cooperativa Vox Day nell’ambito del progetto Quartu Estate. Una manifestazione che attraversa i territori del teatro, della letteratura, della musica e del dialogo col pubblico in quattro appuntamenti da agosto a ottobre.

Il via

Si comincia oggi, alle 19, a Sa Dom’e Farra (ingresso gratuito) con lo spettacolo “La crociata dei senza fede. Elogio dell’intolleranza”, con Sabrina Mascia e Andrea Meloni che ha curato anche i testi. Un allestimento provocatorio, dalla graffiante ironia e lucido sarcasmo, che porta in scena una spietata coppia di proseliti girovaghi, intolleranti radicalizzati e la loro inarrestabile crociata contro la cultura occidentale contemporanea e i suoi pregiudizi. Un uomo e una donna abiuranti, fustigatori e cinici, quasi una sorta di remake della coppia umana originaria degli Adamo ed Eva in salsa western che, a muso duro e senza esclusione di colpi, procedono nella loro cruda “marcia” dell’idiosincrasia.Nessuna precisa ideologia anima i personaggi se non il sentimento dell’odio e la sua profusione su tutti i fronti. Uno spettacolo per riflettere, declinando l’azione teatrale in una lettura storica e sociale dell’uomo contemporaneo. Tanti i fronti sempre attivi dell’intolleranza, nella società attuale; l’esercizio dell’attacco verso l’altro, spesso senza esclusione di colpi; la mancanza di empatia e di solidarietà. Dal palco alla realtà “La crociata dei senza fede. Elogio dell’intolleranza” si traspone nello smarrimento individuale dei nostri giorni dove gli assetti globali, sempre più provvisori e minacciosi, accendono la miccia per un reset diffuso di valori positivi e creativi.

Da qui fino a ottobre diversi gli appuntamenti della rassegna “Visos (Janas de Luna) 2024”. Teatro, letteratura, musica e dibattiti. Per stare insieme, per riflettere, per crescere.

RIPRODUZIONE RISERVATA